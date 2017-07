Oud-PvdA-raadslid verdacht van oplichting met investeringen in windenergie

Bijna 9 miljoen euro aan investeringen in windenergie is weggesluisd naar onder meer Portugal en de Filipijnen. Zeven verdachten hebben de afgelopen twee jaar een aantal beleggers voor miljoenen opgelicht.

Het gaat onder meer om Hollandsche Wind een beleggingsproduct van de BV W. van der Noordt holding. Eigenaar en bestuurder van deze holding was Willem van der Noordt, een oud-PvdA-raadslid in Enschede. Van der Noordt is een van de zeven verdachten, meldt het FD.

Zoektocht naar 5 miljoen euro

De krant meldt dat met Hollandsche Wind en Noordenwind fraude is gepleegd. De fraudeurs zouden de naam Hollandsche Wind bewust hebben gekozen, omdat deze lijkt op Hollandse Wind, het windenergiebedrijf van Eneco.

Zeven fraudeurs zouden met voorbedachten rade 8,7 miljoen euro hebben weggesluisd. Het gaat om geld dat was voorbestemd voor investeringen in windenergie. Hoeveel beleggers precies zijn opgelicht, is nog onduidelijk.

Tijdens de eerste tussentijdse zitting in het proces tegen de twee hoofdverdachten (Stefan S. en Ronald de G.) bleek dat inmiddels 3,8 miljoen euro terecht is. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en Justitie zoeken naar de overige 5 miljoen euro. S. en De G. worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.

Om wil voorarrest verlengen

De rechtszaak loopt nog, en het Openbaar Ministerie wil het voorarrest van de twee hoofdverdachten verlengen. Het OM betoogt dat de fraudeverdachten de miljoenen zullen verduisteren als ze worden vrijgelaten. Bovendien zou vrijlating betekenen dat ze vrij spel hebben om verder te gaan met het oplichten van beleggers.

Stefan S. zou zelfs tientallen actieve domeinnamen hebben klaarstaan. Hij zou makkelijk weer tienduizenden euro’s aan beleggingsfraude plegen. De rechtbank begreep de zorgen van het OM, en verlengde het voorarrest van de verdachten.

Het OM hoopt het onderzoek naar de zaak eind deze zomer te hebben afgerond.