Wat kan nieuw dochterbedrijf Boost betekenen voor Air France KLM?

Franse pilotenvakbond SNPL akkoord met het Boost-voorstel van het bedrijf. Wat kan dochterbedrijf betekenen voor Air France en KLM?

Het Boost-project moet Air France helpen om KLM in te halen. Uit de jaarcijfers van Air France KLM bleek hoe groot het verschil is tussen de twee bedrijven. KLM boekte 681 miljoen euro winst, terwijl Air France het met iets meer dan de helft moest doen (372 miljoen euro).

Scheve verhoudingen

‘Een ongezonde situatie,’ aldus topman Jean-Marc Janaillac. De scheve verhoudingen zorgen al langer voor wrijving tussen de twee luchtvaartbedrijven, die in 2004 fuseerden. KLM presteerde de afgelopen twaalf jaar veel beter dan Air France, dat kampt met stakende piloten en stuntelende Franse topmannen.

De piloten waren bang dat de oprichting van Boost schadelijk zou zijn voor hun arbeidsvoorwaarden. Boost zal niet zozeer besparen op piloten, wel op cabinepersoneel. Personeel dat bij het dochterbedrijf wordt aangenomen, zal soberdere arbeidsvoorwaarden krijgen. Volgens Janaillac laten de piloten verantwoordelijkheid zien door het project van Air France te steunen.

Prijsvechter op lange afstand

Met het cabinepersoneel werd vorige week een overeenkomst gesloten. 78 procent van de piloten ging maandag akkoord met het project. Het Franse bedrijf moest wel beloven dat Boost in 2020 niet meer dan 28 vluchten telt. Voor Air France was de toezegging cruciaal: de piloten hebben veel macht binnen de onderneming. Als het aan Janaillac ligt, is de eerste Boost-vlucht in oktober al een feit.

Boost moet vanaf Parijs goedkope vluchten aanbieden op lange afstand. Of het concept succesvol is, moet nog blijken. De prijsvechter moet Air France helpen in een overvolle markt, en zal moeten concurreren met maatschappijen als Wow Air en gevestigde bedrijven als Lufthansa en EasyJet.