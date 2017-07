Zó worden belastingen eerlijker en beter

Emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens schreef samen met de Leidse hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving Koen Caminada een voorstel om de belastingwetgeving ingrijpend aan te passen. De voorstellen kosten de schatkist per saldo geen geld. Dit is wat de politiek volgens Stevens moet doen:

1 Maak het belastingstelsel eerlijk, effectief en eenvoudig

De belastingdruk op inkomen wordt voorzichtig verschoven naar verbruik. De btw-tarieven worden geleidelijk omgebouwd naar één tarief van 18 procent. De loon- en inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke zorgpremies worden in één heffing samengevoegd.

Voor inkomens tot 55.000 euro geldt een basistarief van 33,8 procent, voor inkomens vanaf 55.000 euro een ‘surplus-tarief’ van 43,8 procent geheven. Daarmee is voor 90 procent van de belastingplichten in feite sprake van een vlaktaks van 33,8 procent.

Voor box 3 wordt overgestapt naar een aangepaste vermogenswinstbelasting. De inkomensafhankelijkheid van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting wordt teruggedraaid.

2 Hou het draagkrachtbeginsel zuiver

Elke ontvangen euro geeft gelijke draagkracht, ongeacht de manier waarop de euro is verdiend. Inkomsten uit werk en vermogen worden globaal gelijk belast. De wetgever moet zwaarwegende redenen hebben om inkomsten lichter of zwaarder te belasten.

De zelfstandigenaftrek – ingevoerd om ondernemers compensatie te bieden omdat zij zelf hun sociale zekerheid en pensioenvoorziening moeten verzorgen – heeft, met de mkb-winstvrijstelling en andere ondernemersfaciliteiten een zodanig grote zuigkracht uitgeoefend op het fiscale ondernemerschap dat Nederland nu circa één miljoen zzp’ers telt.

Voor een zeer grote groep zzp’ers fungeren deze ondernemersfaciliteiten in feite als sociaal vangnet. De zelfstandigenaftrek rigoureus afschaffen is daarom geen optie. De noodzakelijke sanering moet stapje voor stapje verlopen.

De opbrengst kan worden ingezet om zelfstandigen een betaalbare toegang te verschaffen tot verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en pensioen.

3 Normaliseer het eigenwoningregime

Het eigenwoningregime is bij invoering van het huidige belastingstelsel in 2001 om politieke redenen ondergebracht in box 1, de box waar ook inkomen uit werk wordt belast, terwijl ander particulier vermogen wordt belast in box 3.

Eigenwoningbezit wordt gestimuleerd door een relatief laag eigenwoningforfait en integrale aftrekbaarheid van de rente en kosten van de eigenwoningschuld. Het voordeel komt vooral ten goede aan de hoge-inkomensgroepen. Het is daarom passend het eigen huis over te brengen naar box 3.

Een alternatieve route is aan te sluiten bij het verhoogde eigenwoningforfait voor woningen boven de 1.060.000 euro (de zogenoemde ‘villabelasting’ in 2017). Na jaarlijkse verhogingen heeft dit forfait in 2016 het afgesproken maximum bereikt van 2,35 procent van de WOZ-waarde. Het feitelijke tarief (52 procent van 2,35 procent is 1,2 procent) is globaal in evenwicht met de belastingheffing in box 3.

Door de ‘villagrens’ geleidelijk toe te passen op huizen met een lagere WOZ-waarde, kan het bestaande regime na verloop van tijd zonder grote deining kan worden omgezet in de box-3-variant.

4 Stroomlijn de ondernemersfaciliteiten

De ondernemersfaciliteiten zijn onnodig gecompliceerd en worden door veel ondernemers onvoldoende begrepen. Een voorbeeld is de oudedagsreserve. Dat is geen oudedagsvoorziening, maar een uitgestelde belastingschuld. De Belastingdienst moet veel energie stoppen in bescherming van deze claim.

Ondernemers moeten soms tegen hun zin hun bedrijf voortzetten, omdat ze niet in staat zijn de belasting te betalen die zij bij het staken ervan en de daarmee verbonden opheffing van de oudedagsreserve verschuldigd worden. Bovendien is onduidelijk of de regeling wel effect heeft.

Stop hiermee. Geef ondernemers de kans te kiezen tussen reguliere afwikkeling van de al opgebouwde oudedagsreserve of afkoop tegen een aantrekkelijk tarief.

5 Stem toeslagsystematiek beter af op de loon- en inkomstenbelasting

De praktijk is dat miljoenen mensen bijdragen aan de financiering van de collectieve uitgaven, terwijl tegelijkertijd (vaak dezelfde) miljoenen huishoudens inkomensondersteuning krijgen voor zorgkosten, huurkosten, kosten voor kinderen en kinderopvang.

Er wordt nodeloos veel geld rondgepompt. Dat bezorgt de Belastingdienst ook veel werk. De bestaande koppeling van het toeslaginkomen aan het belastbare inkomen leidt ertoe dat aftrekposten (zelfstandigenaftrek, hypotheekrenteaftrek) het toeslaginkomen verlagen. Dat leidt tot oneerlijke situaties. Een zzp’er die hetzelfde inkomen heeft als een werknemer in loondienst, krijgt hogere toeslagen.

De vormgeving van de arbeidskorting, het fiscaal voordeel voor werkenden, is uit het spoor gelopen. De korting is los komen te staan van de vraag of de belastingplichtige voor zijn werk zelf kosten heeft moeten maken. De arbeidskorting wordt ook toegekend aan mensen die als ondernemer hun gemaakte kosten gewoon kunnen aftrekken. Daar moet wat aan gedaan worden. Dat kan door het ‘oude’ arbeidskostenforfait weer in te voeren.

Ook op andere punten zijn heffingskortingen aan revisie toe. De beperking in de overheveling van de heffingskorting tussen partners (nu 40 procent van de algemene heffingskorting) leidt tot scheefgroei in belastingdruk tussen huishoudens en moet meteen gestopt worden en zo mogelijk teruggedraaid.