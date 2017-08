De Griekse oppositiepartij Nieuwe Democratie wil weten of premier Alexis Tsipras in 2013 het regime van de Venezolaanse autoritaire leider Nicolás Maduro om hulp heeft gevraagd. Tsipras zou Maduro hebben gevraagd Griekenland te helpen uit de eurozone te stappen.

In de zomer van 2015 dreigde voor de tweede keer een faillissement van Griekenland . Aan de eurocrisis van 2012 leek geen einde te komen, en het overleg tussen Griekenland en zijn geldschieters liep volledig vast.

IMF wil kwijtschelden Griekse schuld. Hoe realistisch is dat?

Grexit

Uit onthullingen van de veelbesproken oud-minister van Financiën Yanis Varoufakis blijkt dat de Griekse regering in 2015 serieus een Grexit overwoog. De trojka (Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds) stelde eisen waaraan de Grieken weigerden te voldoen, met als gevolg dat de trojka nieuwe financiële hulp weigerde.

Griekenland raakte aan de rand van de afgrond. Banken gingen dagenlang dicht uit angst voor kapitaalvlucht. Uiteindelijk kwam de radicaal-linkse regering van Tsipras tot een vergelijk met de geldschieters uit Europa.

Had regeringspartij Syriza besloten uit de eurozone te stappen, dan was Maduro het land misschien wel te hulp geschoten. Tsipras zou Maduro daarom hebben gevraagd. De socialistische president van Venezuela heeft een politieke crisis in zijn land veroorzaakt omdat hij de in 2015 verloren verkiezingen weigert te accepteren.

Hulp van Maduro

Uit onderzoek van de Griekse krant Eleftheros Typos blijkt dat een van Tsipras’ vertrouwelingen in juli 2013 naar Moskou ging om daar te overleggen met Venezolaanse diplomaten. Tsipras zou onder meer hebben gevraagd om goedkope olie en diplomatieke hulp. Ook zou Maduro de Chinese en Russische regeringen hebben gevraagd Griekenland te steunen wanneer het uit de euro zou stappen.

De vertrouweling van Tsipras, de huidige minister van Digitale Zaken en Media Nikos Pappas, zou in de maand na de ontmoeting in Moskou naar Venezuela zijn gereisd. Eleftheros Typos spreekt van een ontmoeting met een ‘controversiële Libanese zakenman’ in zijn privéjet.

Pijnlijke timing

Nieuwe Democratie eist tekst en uitleg van Tsipras. Maandag kondigde de partij tevens aan dat ze een onderzoek eist naar de banden tussen Syriza en Maduro. De regering moet niets weten van een onderzoek, en zegt dat Nieuwe Democratie bloed wil zien. De conservatieve partij zou ophef creëren om er zelf beter van te worden.

Uit het weekblad: Maduro stuurt Venezuela naar de rand van de afgrond

Voor Tsipras is de timing van de aantijgingen pijnlijk. Afgelopen weekeinde hield Maduro een omstreden verkiezing, die door westerse leiders is veroordeeld. Via het Hooggerechtshof greep hij recent de macht, terwijl hij de meerderheid in het parlement verloor.

Zijn regime treedt met veel geweld op tegen de demonstraties die al maanden gaande zijn in Venezuela. De demonstranten eisen dat Maduro opstapt, en de democratie respecteert, maar de president wil daar niets van weten. De politie treedt hard op: deze zomer zijn meer dan honderd doden gevallen bij rellen.