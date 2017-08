De Britten waren tijdens de eerste onderhandelingssessies met de Europese Unie (EU) over de Britse uittreding zo onvoorbereid, dat Brussel denkt dat de regering zich van de domme houdt. De Britse onderhandelaars zouden de EU in de val willen lokken.

De Europese Unie zegt overal op voorbereid te zijn, maar in de internationale media is het beeld ontstaan dat de Britten steevast met lege handen naar Brussel komen.

‘Grootste warboel ooit’

Symbolisch is de foto waarop de Britse onderhandelaars (onder leiding van Brexit-minister David Davis) met niet meer dan een notitieboekje tegenover het EU-team zitten, dat gewapend is met een stapel documenten en aantekeningen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft tot begin 2019 de tijd om de uittreding uit de Europese Unie (de Brexit) te regelen, en de tijd begint te dringen. Bovendien moeten de Britten steeds vaker toegeven dat ze een minder sterke onderhandelingspositie hebben dan ze in eerste instantie beweerden.

Waren de Britten eerst nog vol bravoure over de Brexit, nu kijkt Westminster steeds argwanender naar de onderhandelingen met de EU. ‘We stevenen af op een Brexit-ramp,’ zei een paniekerige oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken eerder deze week. De ex-voorzitter van de regerende Conservatieve Partij stelt dat de kans groot is dat de Brexit uitmondt in ‘de grootste economische, diplomatieke en grondwettelijke warboel ooit’.

‘Onvoorbereide Brit bestaat niet’

Volgens de Amerikaanse nieuwssite Politico heerst in Brussel de angst dat de Britten zich van de domme houden. ‘Het moet wel een strategie zijn, toch? De Britten zijn altijd zo georganiseerd,’ zegt een Zuid-Europese diplomaat. In De Volkskrant uitte de Maltese premier Joseph Muscat zijn argwaan: ‘Een onvoorbereide Britse ambtenaar bestaat niet.’

‘Mensen die denken dat de Britten niet weten wat ze doen, zitten ernaast,’ zegt Muscat. De Maltese premier denkt overigens niet dat het gaat om een Britse val, maar dat de Europese Unie juist extreem goed is voorbereid op de onderhandelingen.

Mocht het wel een val zijn, dan hopen de Britten daarmee waarschijnlijk een gunstige handelsovereenkomst te bewerkstelligen. De Britse regering verwacht dat de EU eerder akkoord zal gaan met een handelsovereenkomst als de tijd gaat dringen, dan dat Brussel het Britse vertrek chaotisch zal laten verlopen.

EU stelt prioriteiten

Hoewel aan EU-kant het vermoeden bestaat dat de Britten niet zo onvoorbereid zijn als ze zich voordoen, heeft de regering van premier Theresa May al een paar concessies moeten doen. Niet alleen gaf May toe dat Westminster inderdaad verantwoordelijk is voor de scheidingsrekening, die kan oplopen tot 100 miljard, gaan de Britten ook akkoord met de volgorde die de EU wenst bij de onderhandelingen.

Eerst worden de scheidingsrekening en de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk besproken, dan pas overweegt Brussel te praten over een nieuwe handelsdeal. Daarmee benadrukt EU-onderhandelaar Michel Barnier de sterke positie van de EU: Brussel wil eerst duidelijkheid over de gevolgen van de Brexit voor de EU, voordat de EU de Britten tegemoetkomt.