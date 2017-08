Dit geeft de Europese Commissie uit aan reisjes

Eurocommissarissen zijn over het algemeen zuinig tijdens reisjes, althans in de eerste twee maanden van 2016. Uit cijfers blijkt dat de Europese Commissie diplomatieke reizen zo veel mogelijk via commerciële vluchten regelt, op een paar uitschieters na.

Het Belgische tijdschrift Knack onderzocht met Politico cijfers opgevraagd door de non-gouvernementele organisatie Access Info Europe. Uit die cijfers blijkt dat in januari en februari 2016 in totaal bijna een half miljoen euro (492.249 euro om precies te zijn) aan reizen is uitgegeven.

In de nevelen van Junckers rook: de macht van Selmayr

Dat lijkt veel, maar komt neer op minder dan 9.000 euro per eurocommissaris per maand. In veel gevallen zijn commerciële vluchten gebruikt, en meestal bleven de hotelkosten onder de 200 euro per nacht.

Luchttaxi

Uitzonderingen op de regel waren reizen van Federica Mogherini, eurocommissaris Buitenlandse Zaken en Veiligheid, en van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Mogherini reisde naar Azerbeidzjan en Armenië, en gaf ruim 75.000 euro uit aan de reis. Ze reisde met een groep van zes tot acht Europese ambtenaren. Mogherini maakte gebruik van een ‘luchttaxi’, waardoor zij gemakkelijk veel meetings kon bijwonen in beide landen.

Ook Jean-Claude Juncker reist weleens per luchttaxi. Zelfs in een tweedaagse trip naar Rome maakte hij gebruik van de dienst. Met een team van acht assistenten spendeerde hij 26.351 euro: bijna 3.000 euro per persoon. Er waren commerciële vluchten beschikbaar voor iets meer dan de helft van de prijs, maar de Commissie stelt dat het team geen gebruik kon maken van de gewone vluchten vanwege Junckers volle agenda.

Gebrek aan transparantie

Het duurde drie jaar voordat Access Info Europe gegevens kreeg van de Europese Commissie. De Commissie weigert bovendien informatie vrij te geven over de andere tien maanden van het jaar. Het betreft een ‘buitensporige administratieve last’.

Daarnaast geeft de Commissie aan dat uitgaven worden gecontroleerd door het Europees Parlement en de Europese Rekenkamer. Voor Access Info Europe is dat niet genoeg: de ngo klaagde bij de Europese Ombudsman over het gebrek aan transparantie.

Ook het Europees Parlement weigert vanwege de administratieve moeite meer transparantie te geven over extra uitgaven. Een groep journalisten probeert al jaren meer informatie te krijgen over de ruim 4.000 euro extra kostenvergoeding die europarlementariërs maandelijks krijgen.