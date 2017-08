EU dreigt: Britten moeten nu met voorstel komen over Brexit-rekening

De onderhandelaars van de Europese Unie eisen dat hun Britse collega’s volgende week een voorstel doen voor de ‘scheidingsrekening’ van de Brexit. De Britten moeten aangeven welke uitstaande rekeningen zij bereid zijn te betalen.

Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat de Brexit-onderhandelingen vastlopen, zo dreigen de EU-onderhandelaars, aangevoerd door de Fransman Michel Barnier. De afhandeling van de scheidingsrekening is belangrijk voor zowel Brussel als de Britten.

Westminster moet snel met voorstel komen

De EU eist dat er eerst duidelijkheid komt over de uitstaande verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk aan de Unie. Pas als er een akkoord is bereikt over de scheidingsrekening, wil de EU verder praten over nieuwe handelsovereenkomsten. Daarom is het ook voor de Britse regering van belang snel tot overeenstemming te komen, want in 2019 moet het Verenigd Koninkrijk de EU uit, deal or no deal.

Het EU-kamp bevestigt tegen website Politico dat Brussel van de Britse Brexit-minister David Davis verwacht dat er uiterlijk volgende week – wanneer de Britten weer om de tafel gaan met de Europese onderhandelaars – een eerste voorstel komt voor de rekening.

Over de hoogte van het bedrag is volop gespeculeerd. Sommige experts zeggen dat de rekening zal uitkomen op enkele tientallen miljarden, Britse media vrezen dat de EU tot 100 miljard euro zal eisen.

Voor de Britse economie is een gunstige handelsovereenkomst met de Europese Unie veel belangrijker dan een lage scheidingsrekening. Maar het onderwerp is politiek beladen, en de regering van premier Theresa May, wier Conservatieve partij bij de verkiezingen in juni haar meerderheid in het parlement verloor, kan op felle oppositie rekenen.

Nieuwe handelsdeal

De nieuwe handelsovereenkomst lijkt overigens nog ver weg. Recent kwam de Britse regering met een ambitieus voorstel over de toekomst van de handel met de EU, maar daarover wordt in Brussel vooral lacherig gedaan. Westminster hoopt in de toekomst ‘handel zonder onenigheid’ te bedrijven met de Europese Unie.

In het rapport stelt de regering bijvoorbeeld dat exportgoederen als auto’s, voedsel en medische producten die het Verenigd Koninkrijk nu aan EU-landen verkoopt, ook na 2019 mogen worden geëxporteerd, zonder dat bedrijven daar nieuwe vergunningen voor hoeven aan te vragen.

Nieuwe vergunningen – die voldoen aan de eisen van de Europese Unie – zijn prijzig voor Britse bedrijven. Autofabrikanten bijvoorbeeld zouden meer dan een half miljoen per nieuw model moeten betalen om dit model te laten certificeren.