Belastingschulden worden ook inbaar bij ‘begunstigden’

Door de Panama Papers staat het tegengaan van belastingontduiking weer hoger op de politieke agenda. Er zijn nu meerdere aanpassingen voorgesteld, zoals een uitbreiding van de aansprakelijkheid voor belastingschulden.

In een eerder artikel zijn wij al ingegaan op een vergroting van de fiscale aansprakelijkheid van erfgenamen. Dit tweede artikel bespreekt de nieuwe aansprakelijkstelling van ‘begunstigden’, en een aantal andere maatregelen in de internetconsultatie voor de Wet aanpak belastingontduiking.

Begunstigden

Een belastingplichtige kan de inning van zijn belastingschuld onmogelijk maken door een buitenlandse schenking te doen aan een niet-erfgenaam, of een uitkering aan bijvoorbeeld een aandeelhouder.

Staatssecretaris Wiebes wil nu ook deze ‘begunstigden’ gaan aanspreken voor de belastingschuld. Er moet sprake zijn van personen of ‘lichamen’, zoals een bv, die nauw verbonden zijn met de belastingplichtige. Ook moet de fiscus zijn benadeeld door de schenking of de uitkering.

Begunstigden zijn niet aansprakelijk als zij niet wisten, of niet konden weten, dat de fiscus werd benadeeld.

De maatregel geldt voor meer schenkingen dan de al besproken aansprakelijkstelling van erfgenamen. Begunstigden zijn ook aansprakelijk als de belastingplichtige nog leeft. De schenking hoeft ook niet maximaal 180 dagen voor het overlijden van de belastingplichtige te zijn gedaan.

Informatieplicht

Om een begunstigde aansprakelijk te kunnen stellen, wordt bepaald dat ook een vermoedelijk aansprakelijke verplicht is om informatie te verstrekken. De fiscus kan alleen informatie opvragen als hij goede aanwijzingen heeft voor een mogelijke aansprakelijkheid. Ook moet hij goed aangeven welke informatie er moet worden verstrekt én waarom.

Boete adviseur

Wiebes wil bekend gaan maken aan welke adviseurs er boetes zijn opgelegd voor het meewerken aan de ontduiking van belasting. Dit helpt een belastingplichtige bij de keuze van een adviseur, maar het betekent ook dat hij minder makkelijk ontkomt aan een boete.

Een belastingplichtige kan nu al een boete krijgen als hij niet zorgvuldig is geweest bij de keuze van zijn adviseur. Als er een lijst komt van beboete adviseurs, moet hij dus kijken of zijn adviseur ook op de lijst staat.

Andere maatregelen

Wiebes heeft in een Kamerbrief van begin juni nog wat andere ontwikkelingen besproken.

Vervolg Panama Papers

De Panama Papers hebben nu al meer dan 1,5 miljoen euro opgeleverd voor de fiscus. Er loopt nog een onderzoek naar de mensen die beweren dat zij nooit gebruik hebben gemaakt van de constructies of dat zij hierin slechts een kleine rol hadden. Het is twijfelachtig of dit onderzoek echt iets oplevert, er ontbreekt nog veel informatie.

Europese Commissie

De Europese Commissie wil dat financiële tussenpersonen en adviseurs de door hen opgezette belastingstructuren gaan melden. Het kabinet wacht het voorstel van de Europese Commissie af, en komt zelf nog niet met maatregelen op dit punt.

Verschoningsrecht

Notarissen en advocaten zijn nu niet verplicht om de fiscus informatie te geven over hun klanten. Dit ‘verschoningsrecht’ is naar de internationale regels veel te ruim. Ook worden er nu vaak fiscale zaken bewust geregeld via een advocaat of een notaris.

Het verschoningsrecht gaat alleen gelden voor het geven van juridisch advies, op de fiscale zaken zijn de normale regels van toepassing. Dit betekent onder meer dat de fiscus ook informatie kan opvragen als er een concreet vermoeden van het ontduiken van belasting ontbreekt.