Oud-staatssecretaris Linschoten: ‘Ik kan niets meer betalen’

Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken Robin Linschoten heeft een schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie afgewezen. Hij wordt van belastingfraude verdacht, een aanklacht die hij zelf stellig ontkent.

‘Mijn enige fout is dat ik mijn boekhouder onvoldoende heb gecontroleerd. Alsof ik opzettelijk btw ga achterhouden,’ zegt Linschoten in een reactie op de aantijgingen in het Financieele Dagblad.

Gevaar dakloos te worden

Wel heeft de Belastingdienst beslag gelegd bij Linschoten. ‘Ze hebben al mijn liquiditeiten volledig drooggelegd,’ aldus de oud-VVD-staatssecretaris. ‘Ik kan mijn vaste lasten niet betalen en heb zelfs geen ziektekostenverzekering meer. Ik heb niks meer.’

Lees ook

Oud-staatssecretaris Linschoten verdacht van belastingfraude

Linschoten zegt zelfs gevaar te lopen om dakloos te worden. Over een paar weken moet hij zijn huis uit, want dat heeft hij recentelijk verkocht. ‘Wat ik ze nog het meest verwijt is dat ze me de mogelijkheid hebben ontnomen om inkomen te verdienen om het probleem op te lossen.’

Hij snapt niks van de aanpak van de Belastingdienst. ‘Het heeft er alle schijn van dat het ermee te maken heeft dat ik een voormalig staatssecretaris ben,’ zegt hij.

Omzetbelastingen verkeerd ingevuld

Linschoten zou tussen 2010 en 2012 zijn omzetbelastingen verkeerd hebben ingevuld, en daarmee voor zo’n 100.000 euro aan belastingfraude hebben gepleegd.

Linschoten was tussen 1994 en 1996 staatssecretaris in het eerste kabinet-Kok. Ook was hij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Twaalf jaar lang was Linschoten Tweede Kamerlid voor de VVD. Toen hij in 1982 in de Kamer kwam, was hij met zijn 25 jaar het jongste Kamerlid. In 2009 was Linschoten bestuurslid van de DSB Bank. De bank van ondernemer Dirk Scheringa viel dat jaar om.