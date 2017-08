Over deze onderwerpen spreken sociale partners met formatiepartijen

Informateur Gerrit Zalm en de formatiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben de sociale partners uitgenodigd aan de formatietafel. De beoogde nieuwe coalitie zal in gesprek gaan met de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV twijfelden de afgelopen weken of hun uitnodiging nog zou komen. Nu schuiven de voorzitters van de organisatie alsnog aan. Met de formatiepartijen spreken ze onder meer over mogelijke hervorming van het pensioenstelsel en de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Draagvlak

Het mogelijke nieuwe kabinet kan de steun van ‘de polder’ goed gebruiken. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben samen een minieme meerderheid in de Tweede Kamer van 76 zetels. In overleg met de sociale partners kan het sociaaleconomische beleid van de aanstaande coalitie rekenen op een breder draagvlak.

Maar onderling kibbelen de werkgevers- en werknemersorganisaties wat af. Onder meer over het derde WW-jaar voor werklozen, loondoorbetaling bij ziekte en over pensioenhervormingen is de afgelopen maanden ruzie ontstaan. Even was het zelfs onzeker of de polder met een eigen sociaal akkoord naar Den Haag zou gaan.

Belangrijk voor D66

Hoewel de organisaties – net als bijvoorbeeld de christelijke vakbond CNV – goed liggen bij de christelijke partijen CDA en CU, zijn D66 en VVD terughoudender. Het sociaal akkoord dat tijdens de vorige kabinetsformatie werd bereikt, kwam vooral door druk van de PvdA.

Toch is het vooral voor D66 belangrijk een overeenkomst te sluiten met de organisaties. Voor de progressieve, linkse partij in een overwegend rechtse coalitie, zou het dramatisch zijn als FNV er met de oppositiepartijen vandoor gaat. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, zal D66 naar verwachting meewerken aan de sociale afspraken.

Uit het weekblad: nieuw kabinet, aanpakken dat ontslagrecht

ZZP-organisaties

Niet iedereen is blij dat alleen de traditionele sociale partners zijn uitgenodigd. Ondernemersorganisaties als ZZP Nederland hoopten op een uitnodiging van Zalm. Deze week zei Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland dat de organisaties een brief aan de informateur hebben geschreven waarin zij hem oproepen ook met de ondernemers in gesprek te gaan.

Over onderwerpen als de omstreden wet-DBA – de lobbyorganisaties hopen dat het kabinet de wet afschaft – en de flexibilisering van de arbeidsmarkt kunnen de ZZP-organisaties meer zeggen dan de vakbonden en de werkgevers, aldus Maarten Post tegen Elsevier Weekblad.