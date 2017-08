VVD wil lerarensalaris bespreken aan formatietafel

De wens van de PvdA om leraren in het basisonderwijs een hoger salaris te geven, wordt besproken aan de formatietafel. Coalitiepartner VVD wil het budget voor leraren bespreken tijdens het overleg over de begroting met beoogde regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie.

Maandag gingen de formerende partijen kort met elkaar in overleg. Ze bespreken de begroting van de komende jaren. De begroting voor 2018 – die op Prinsjesdag in september wordt gepresenteerd – is al in de maak. Het demissionaire kabinet-Rutte II van VVD en PvdA is verantwoordelijk voor die begroting.

Het budget voor lerarensalarissen zorgde bijna voor een crisis, vijf maanden na de Tweede Kamerverkiezingen. PvdA-leider Lodewijk Asscher dreigde zijn handtekening niet te zetten onder de begroting, tenzij er geld wordt vrijgemaakt voor een hoger salaris voor leraren. De VVD knapte af op de dreigementen van de PvdA, maar is bereid een verhoging van het loon voor basisschoolleerkrachten te bespreken.

Asscher ‘schiet zichzelf in de voet’, hekelde VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra Asscher in een felle reactie. ‘Hij had het misschien best kunnen regelen, maar dan had hij zijn mond moeten houden.’

Zijlstra – die eerst nog fel uithaalde naar Asscher – gaf zelfs aan dat de liberalen de kwestie met de overige formatiepartijen wil bespreken. ’s Ochtends voerden Zijlstra (gewapend met taart, omdat de VVD en de PvdA al een record aantal van 1.750 dagen samenwerken) en premier Mark Rutte nog overleg met Asscher, daarna schoven ze aan tafel bij Sybrand Buma, Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers om over het regeerakkoord te praten.

Of het cadeautje aan leraren kan worden meegenomen in het nieuwe regeerakkoord, moet nog blijken. De verkiezingsprogramma’s van CDA, D66 en ChristenUnie geven weinig duidelijkheid: daarin staat vrijwel niets over de salarissen van leraren. Alleen het CDA van Buma stelt dat er meer ‘geld en tijd’ nodig is voor leerkrachten.

D66-leider Alexander Pechtold hekelt dat het onderwerp een ‘politiek ding’ is geworden. ‘Er zijn heel veel sectoren die op dit moment op kabinetsbeleid zitten te wachten,’ aldus de fractievoorzitter.

PvdA en VVD mogen dan hopen resultaat te halen aan de formatietafel, volgens de ChristenUnie moeten de huidige regeringspartijen het initiatief nemen. ‘We wachten rustig af waar zij mee komen. Zij zijn in overleg en de bal ligt heel duidelijk bij het zittende kabinet,’ aldus CU-voorman Segers.

Leraren boos over ‘politiek spel’

De bonje tussen PvdA en VVD zorgt voor woede onder leraren. Lerarencollectief PO in Actie verwijt de partijen een ‘politiek spel’ te spelen over de rug van de leraren heen. De organisatie kondigde donderdag voor het najaar een nieuwe stakingsactie aan.

PO in Actie was betrokken bij de protestactie op 27 juni. Duizenden basisscholen bleven het eerste uur van de schooldag dicht als protest tegen het uitblijven van een loonsverhoging. De actie in het najaar zal ‘intensiever’ zijn, aldus de organisatie.

‘Dit moet niet om partijpolitiek gaan, maar om de inhoud: de kwaliteit van het onderwijs,’ zegt Thijs Roovers van PO in Actie. ‘De opmerkingen van Zijlstra bewijzen maar weer eens dat het belangrijk is om onze stem te laten horen.’

