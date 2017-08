Zo wil Juncker Europese bedrijven behoeden voor Chinese overnames

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, wil maatregelen nemen om Europese bedrijven te beschermen tegen overnames vanuit China. Hiermee wil de Europese Commissie de concurrentiepositie van China preventief indammen.

Dat meldt Financial Times. De Britse krant heeft dit vernomen uit bronnen in de nabijheid van de Europese Commissie. Juncker wil zijn voornemen in september wereldkundig maken in een toespraak. Het beoogde doel is om de concurrentiepositie van de Europese Unie (EU) ten opzichte van China gelijk te trekken met die van de Verenigde Staten.

De Europese Commissie zou beducht zijn voor overnames vanuit China, vooral omdat Europese bedrijven kwetsbaarder zijn dan Amerikaanse concurrenten.

Wettelijk raamwerk tegen overnames

Juncker wil een wettelijk Europees kader creëren, waaraan overnames kunnen worden getoetst. De maatregel moet de Europese Unie beter beschermen tegen de toenemende macht van China. China toont in toenemende mate interesse voor het overnemen van technologische bedrijven. Zo aast China op de technische kennis van de EU. Zelf is het land terughoudend in het openstellen van zijn eigen markt.

Eerder stelde de Franse president Emmanuel Macron al voor om met andere EU-lidstaten samen te werken tegen mogelijke overnames. Ook Duitsland zou voelen voor Europese bescherming tegen buitenlandse overnames. Dat meldt de Belgische krant De Standaard.