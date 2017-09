Tegemoetkoming voor toeslagen weer ingevoerd

Staatssecretaris Wiebes bevestigt in een Kamerbrief dat de Belastingdienst de ‘10%-regeling’ voor de Toeslagen weer wil invoeren. Het latere inkomen van een ex-partner heeft dan geen gevolgen meer voor het recht op toeslagen.

De 10%-regeling werd afgeschaft omdat het een nogal complexe regeling was, die volgens de fiscus weinig werd gebruikt. Er waren echter ook weinig toeslaggerechtigden die de regeling kenden, en de regeling werd alleen op verzoek toegepast.

De 10%-regeling

Als een toeslaggerechtigde in de loop van het jaar is gescheiden, telt het jaarinkomen van de ex-partner nog steeds mee voor de toeslagen. Als de partner na de scheiding meer gaat verdienen, kan het zijn dat er alsnog toeslagen moeten worden terugbetaald aan de Belastingdienst.

De 10%-regeling bood hiervoor een oplossing: op verzoek telde de inkomensstijging van de ex-partner niet mee voor het toetsingsinkomen. Toepassing van de regeling moest dan wel bij de ex-partner tot een toetsingsinkomen leiden dat minimaal 10 procent lager was.

Voorbeeld

Een echtpaar gaat op 1 juli scheiden. Het jaarinkomen van de vrouw is 16.000 euro, haar partner verdiende tot 1 juli 6.000 euro. Na de scheiding krijgt de ex-partner een betere baan en verdient 12.000 euro over de periode juli tot en met december.

Zonder de 10%-regeling is het gezamenlijke toetsingsinkomen 34.000 euro: 16.000 euro van de vrouw en 18.000 euro van de ex-partner. De vrouw moet daardoor huurtoeslag terugbetalen.

Om te kijken of de 10%-regeling kan worden toegepast, wordt het inkomen van de ex-partner tot de scheiding omgerekend naar een jaarinkomen. Het verschil tussen het herberekende inkomen (12.000 euro) en het jaarinkomen (18.000 euro) is 6.000 euro. Deze 6.000 euro wordt gedeeld door het jaarinkomen van 18.000 euro om te bepalen of het toetsingsinkomen minimaal 10 procent lager wordt. Uit de berekening blijkt dat de verlaging 33 procent bedraagt, dus de 10%-regeling is van toepassing.

Na een beroep op de 10%-regeling wordt het gezamenlijke toetsingsinkomen bepaald op 28.000 euro in plaats van 34.000 euro.

Kamerbrief

Staatssecretaris Wiebes is in een Kamerbrief van 6 september nader ingegaan op de Berichtenbox en twee vragen over het recht op huurtoeslag.

Een van de vragen ging over een gescheiden vrouw die huurtoeslag moet terugbetalen omdat haar ex-partner geen aangifte deed. Als de ex-partner geen aangifte doet, maakt de Belastingdienst een schatting van het inkomen. Alleen de ex-partner kan bezwaar maken tegen een verkeerde schatting, de vrouw heeft zelf geen mogelijkheid om het inkomen van de ex-partner te laten corrigeren. Wiebes erkent het probleem en zegt dat de geplande herinvoering van de 10%-regeling een oplossing biedt voor dit geval.

Voor de volledigheid noemen wij ook even de tweede situatie voor de huurtoeslag. Een huurder die naar een verzorgingstehuis moet verhuizen, krijgt geen huurtoeslag meer. Dit geldt ook als hij nog een maand huur moet betalen wegens het te laat opzeggen van de huurovereenkomst. Wiebes is niet bereid de regeling aan te passen. Hij wil ook niets doen aan de situatie waarin er tijdelijk dubbele huurlasten zijn bij een verhuizing.