Dijsselbloem ergert zich aan trage formatie: ‘niet professioneel’

Demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem ergert zich aan het trage verloop van de formatie. ‘Ik vind dat de partijen moeten afronden. Kent u die uitdrukking? Afronden!’

Dat zegt Dijsselbloem tegen het FD. De formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gedragen zich ‘niet professioneel’ door de formatie zo lang te laten duren. Het demissionaire kabinet mag geen politieke keuzes maken, waardoor een toenemend aantal dossiers op de ministeries blijft liggen.

Half jaar sinds verkiezingen

Volgende week vrijdag is het exact een half jaar sinds de Tweede Kamerverkiezingen werden gehouden, maar nog steeds is er geen nieuw kabinet. Ook in het buitenland leidt dit tot opgeheven wenkbrauwen. De PvdA-minister acht het mogelijk dat hij tot het einde van zijn termijn als voorzitter van de eurogroep (in januari 2018) niet wordt vervangen als minister.

‘U lacht erom maar als u mij in maart had gezegd dat er nu nog geen kabinet zou zijn had ik u niet geloofd’, zegt Dijsselbloem tegenover het FD. ‘Laat ik maar even mijn chagrijn erover uiten: het wordt echt in toenemende mate problematisch. Ik vind dat de partijen moeten afronden. Kent u die uitdrukking? Afronden!’

Dijsselbloem blijft aan als preses eurogroep

Volgens het FD blijft Dijsselbloem tot januari 2018 voorzitter van de eurogroep, ongeacht of hij dan nog minister van Financiën is, een blijk van vertrouwen van de andere ministers van Financiën. Dijsselbloem is sinds 2012 de voorzitter voor de eurogroep, en moest zich laten gelden tijdens de Griekse schuldencrisis.