Wat te verwachten van nieuwe iPhone?

Aankomende dinsdag kondigt Apple onder meer de nieuwe iPhone aan. Die ondergaat een make-over, maar zal ook flink duurder zijn dan zijn voorgangers.

Elk najaar kijken Apple-fans over de hele wereld uit naar de keynote-speech in Cupertino, in de staat Californië. Komende dinsdag zal Apple-baas Tim Cook de iPhone 8 aankondigen (om 19 uur Nederlandse tijd). Wat weten we al?

Draadloos opladen

De iPhone 8 moet de vorig jaar uitgekomen iPhone 7 – in één kwartaal 21.5 miljoen keer verkocht – doen vergeten. Er is altijd veel speculatie rond de aankondiging, want Apple laat zo min mogelijk los. Maar over deze kenmerken zijn iPhone-volgers het met elkaar eens:

– Een nieuwe processor, de A11, die de iPhone 8 sneller moet maken dan zijn voorgangers.

– Draadloos opladen.

– Ingebouwde gezichtsherkenning. Dat betekent dat je met je gezicht kan inloggen, in plaats van een code in te toetsen.

– Een OLED-scherm, wat staat voor ‘organic LED’. Dat moet een (veel) scherper beeld opleveren. De duurste Samsung-toestellen beschikken overigens al over zo’n scherm.

Apple beschrijft de iPhone 8 op de achtergrond trouwens niet als opvolger van de 7, maar wil het aankondigen als een geheel nieuw toestel. Er zijn daardoor veel geruchten over grote veranderingen aan het design. Zo zou de ‘home’-knop verdwijnen en moet de voorkant van het toestel geheel van glas zijn. Vingerafdruktechnologie, Touch ID, zou daardoor niet meer mogelijk zijn.

Flink duurder

Een van de grootste verschillen: de prijs. Naar verwachting gaat een iPhone 8 in de Verenigde Staten voor rond de 1.000 dollar over de toonbank. De iPhone 7 Plus kostte bij de aankondiging 769 dollar. Het is afwachten hoe de prijs uitvalt in euro’s.

Bestellen is mogelijk vanaf 15 september, maar het is onduidelijk hoe snel de telefoon daadwerkelijk verkrijgbaar is. Er zijn berichten, onder meer in de Wall Street Journal, dat de productie van de nieuwe iPhones de afgelopen maanden vertraging heeft opgelopen. Cook zal er dinsdag ongetwijfeld meer over vertellen.

Apple zal dan overigens ook een reeks andere producten aankondigen, waaronder de iPhone 7S en de 7S Plus. Die zullen fungeren als goedkopere alternatieven voor de 8 en meer lijken de op 7. Veel details over die toestellen zijn er nog niet. Ook worden een nieuwe versie van de Apple TV en de derde generatie Apple Watches verwacht.