Ontslag moet makkelijker worden, niet moeilijker

Op hoeveel ontslagvergoeding heb je recht als je werkgever je onterecht heeft ontslagen? In het geval van een kapster die één middag per week werkte en per maand 225 euro bruto verdiende, stelde de rechter dat bedrag op 4.000 euro (naast een ‘gewone’ ontslagvergoeding van zo’n 1.600 euro bruto).

De 47-jarige vrouw eiste bijna 58.000 euro extra, het bedrag dat zij tot haar pensioen zou mislopen. Zij procedeerde tot aan de Hoge Raad. Die oordeelde vrijdag dat de rechter zich er opnieuw over moet buigen.

De billijke vergoeding die een werkgever naast de transitievergoeding moet betalen als hij iemand heeft ontslagen in strijd met de wettelijke regels, gold tot nu toe als ‘straf’ voor de werkgever. Maar door dit arrest van de Raad, dat juristen ‘behoorlijk baanbrekend’ noemen, moet de rechter nu meer rekening houden met de schade die een werknemer oploopt. Volgens de advocaat van de vrouw kan ontslag daardoor flink duurder worden.

Tot aan pensioen financieel ondersteunen

Het geeft maar weer eens aan in wat voor een mijnenveld een werkgever terechtkomt als hij iemand wil ontslaan. Natuurlijk, een werkgever die iemand onterecht ontslaat (en zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan ‘ernstig verwijtbaar handelen’) heeft het bont gemaakt, maar moet je je ex-werknemer dan tot zijn pensionering financieel blijven ondersteunen?

Het is in Nederland te duur en te ingewikkeld om werknemers te ontslaan. Voor gewone mensen is het vaak niet meer te begrijpen. Bijvoorbeeld dat een cokesnuivende medewerker van de Rotterdamse containerterminal die onder invloed een ongeluk op de werkplaats veroorzaakte, in hoger beroep 76.000 euro ontslagvergoeding kreeg.

Te lang blijven hangen

Werknemers zelf hebben er uiteindelijk ook niets aan. Als je mensen makkelijker kunt ontslaan, nemen werkgevers hen ook sneller in vaste dienst. Nu is dat zeker voor kleinere werkgevers een te groot financieel risico.

Bovendien blijven mensen die een vast contract hebben met alle bijkomende voordelen (zoals een hoge transitievergoeding bij ontslag), vaak te lang hangen in hun baan. Logisch, want als ze overstappen, geven ze veel zekerheden op. Maar dat zorgt voor weinig dynamiek op de arbeidsmarkt en dat is niet bevorderlijk voor de groei van de economie. Tegelijk hoppen vooral laagopgeleide werknemers nu van de ene flexbaan naar de andere.

Het is te hopen dat een nieuw kabinet dit inziet en het ontslagrecht versoepelt. Daarvan profiteren alle werknemers.