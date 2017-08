Wet tegen vijandige overnames, goed idee?

Beursgenoteerde bedrijven willen wet om vijandige overnames te voorkomen. Goed plan, maar misbruik moet worden voorkomen.

Voor AkzoNobel komt het te laat. Het verf- en chemieconcern wees een derde overnamebod van de Amerikaanse concurrent PPG Industries af. Die moeten zich of terugtrekken of met een vijandig en openbaar bod komen. Kiest PPG voor dat laatste, dan moet het bedrijf dat bod vóór 1 juni doen.

Demissionair minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken is dan nog aan het studeren op een voorstel dat Nederlandse beursgenoteerde bedrijven moet beschermen tegen vijandige overnames.

Dat voorstel ontving hij van drie coryfeeën uit het bedrijfsleven en lekte uit in het FD.

Unilever en AkzoNobel worden belaagd. Moeten Nederlandse bedrijven worden beschermd tegen vijandige kopers?

Wet mag niet worden misbruikt

Kort samengevat: er moet een wet komen die het bestuur van een bedrijf de mogelijkheid biedt om maximaal een jaar adempauze te nemen bij een vijandig overnamebod op dat bedrijf. Aandeelhouders verliezen in de periode een groot deel van hun macht.

Dat is een verstandig plan. Mits de bestuurders die wet niet kunnen misbruiken om kritische aandeelhouders buiten de deur te houden en door kunnen gaan met falend beleid.

Een rechter moet daarom kunnen oordelen of een bod echt vijandig is. En die zou ook moeten oordelen of het bestuur wel echt een jaar nodig heeft. Het mag ook niet zo zijn dat een bedrijf een beroep kan blijven doen op de wet.

Zo werkt het nu ook met de beschermingsconstructies die sommige bedrijven hebben. Die mogen hooguit tijdelijk worden ingezet en de rechter oordeelt of het middel terecht is ingezet.

Wetsvoorstel moet dan wel voor de zomer in de Kamer liggen

Het bedrijfsleven is in rep en roer door recente overnamepogingen. Eind vorig jaar moest PostNL het Belgische bpost van zich afslaan. Eerder dit jaar wees zeep- en voedingsconcern Unilever een bod van het Amerikaanse Kraft Heinz af.

Zeker bij Unilever en AkzoNobel kwam naar voren dat er grote verschillen zijn tussen hoe Angelsaksische beleggers bedrijven zien en hoe bijvoorbeeld Nederlandse beleggers dat doen.

Henk Kamp betuigde tot nu toe zijn steun aan het bestuur van de overnameprooien. Bij zijn woorden kan hij nu een daad voegen: het voorstel omarmen en ervoor zorgen dat een wetsvoorstel nog voor de zomer in de Tweede Kamer ligt.