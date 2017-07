Ontdek de mooiste plaats van Friesland

Het rustig gelegen hotel Bilderberg Landgoed Lauswolt heeft alles om u

optimaal te laten genieten!

Er zijn twee sfeervolle terrassen, diverse lounges, er is een zwembad

met panoramisch uitzicht, een fitnessruimte, en een wellness met

sauna, Turks stoombad en ligbedden. In onze beautysalon kunt u terecht

voor een ontspannen schoonheidsbehandeling.

Culinair genieten kunt u in ons eigen restaurant, De Heeren van

Harinxma dat is bekroond met een Michelinster, of in onze Bistro Nijeholt

voor een eenvoudige maaltijd met Bib Gourmand-kwaliteit.

Voor liefhebbers van buitenactiviteiten zijn er vele mogelijkheden. U kunt

golfen op de prachtige 18-holes-baan van Golf & Country Club Lauswolt

die direct voor het hotel ligt.

In de bossen rond het hotel zijn mooie fi ets- en wandelroutes. Fietsen

(ook elektrische) huren kan bij het hotel. Bent u gecharmeerd van de

schitterende Friese wateren? Wij huren graag een sloep voor u.

Of zoekt u de bruisende sfeer van de stad? In 35 minuten bent u met

de auto in Groningen of Leeuwarden. Daar vindt u alles wat u van een

gezellige stad mag verwachten.

Kortom, meer dan genoeg redenen om Friesland te komen ontdekken en

u te laten verrassen!

Voorwaarden:

– Arrangement is het gehele jaar geldig m.u.v. de feestdagen

– Eenpersoonstoeslag is € 65 per nacht

– Arrangement is exclusief toeristenbelasting (4% over de logiesprijs per

nacht) en service charge (€ 2,20 per persoon per nacht)

– Toeslag bij aankomst op vrijdag of zaterdag is € 20 per persoon

Speciaal voor Elsevier Weekblad-lezers



Ontdek Friesland-arrangement

– Ontvangst met koffie, thee en Fries suikerbrood

– 2 x overnachting in een comfortabele tweepersoonskamer

– 2 x Champagne-ontbijt

– 1 dag fi etshuur

– Vrij gebruik van zwembad, sauna, fi tness en Turks stoombad

– Badjassen en badslippers op de kamer

– Gratis wifi en parkeren

Extra’s:

– Derde nacht inclusief ontbijt mogelijk voor € 64,50 per persoon

– Viergangendiner in restaurant De Heeren van Harinxma voor € 55

per persoon

– 20% korting op een behandeling in schoonheidssalon The Art of

Beauty by Lauswolt

Bovenstaande extra’s kunt u bij het maken van uw boeking direct

reserveren. U kunt geen aanspraak meer maken op deze speciale

tarieven wanneer u de extra’s in het hotel zelf wenst te reserveren.

Voor meer informatie en om te reserveren:

Bel 0512-381245 of per e-mail

lauswolt@bilderberg.nl

Elsevier is een geregistreerd merk van Elsevier B.V. en wordt gebruikt onder licentie.