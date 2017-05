Een groep prominente christenen pleit voor het introduceren van het Suikerfeest als officiële Nederlandse feestdag. Daarvoor zou Nederland Tweede Pinksterdag inleveren.

Joost Röselaers, algemeen secretaris van de remonstranten Tweede Pinksterdag een Nederlandse eigenaardigheid. Tweede Pinksterdag, volgens Röselaer en theologen Christa Anbeek en Peter Nissen nu vooral ‘een dag voor de commercie, voor meubelboulevards, de keukengiganten en de autoshowrooms’, moet ruimte maken voor het islamitische Suikerfeest, ‘een andere vorm van inspiratie’.

‘Feest van diversiteit’

‘Pinksteren en het Suikerfeest zijn beide feesten van verbondenheid, ook over de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap heen,’ schrijven de christelijke leiders in een opiniestuk in NRC. ‘Net als het christelijke Pinksteren is het Suikerfeest een feest van diversiteit en veelkleurigheid.’

De oproep om van het Suikerfeest een officiële feestdag te maken, ten koste van Tweede Pinksterdag, is niet nieuw. Al meer dan een decennium bespreken activisten en betrokkenen die mogelijkheid. Bijzonder is wel dat de oproep nu van een aantal leiders in de christelijke gemeenschap komt.