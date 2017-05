Grimmige sfeer in Kamer tijdens formatiedebat

PVV-leider Geert Wilders vergeleek de Tweede Kamer al met een kleuterklas. Het gekibbel tijdens het formatiedebat in de Kamer bracht de fracties niet veel verder, en maakt de taak van de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink niet makkelijker.

In de Kamer werd al snel gesproken over allerlei sprookjes: de onderkoning, Buma en de zeven dwergen. Linkse partijen als de SP maar ook D66 hopen CDA-leider Sybrand Buma als premier te strikken voor een kabinet over links.

Ergernis over houding D66

Buma wees de voorstellen af, en uitte – net als de VVD – zijn ergernis over D66-leider Alexander Pechtold. Pechtold zou te stellig zijn geweest tijdens de gesprekken met de ChristenUnie. Volgens critici had Pechtold geen eisen mogen stellen bij het gesprek met Gert-Jan Segers.

Fracties zijn positief over Tjeenk Willink, met uitzondering van…

De D66-leider ontkent op zijn beurt dat hij inderdaad eisen had gesteld, of breekpunten had voorgelegd aan de leider van de ChristenUnie. Volgens oud-informateur Edith Schippers was de afstand tussen de twee partijen niet te overbruggen. ‘Wat ik ook deed, het lukte niet.’

Ondertussen doet een deel van de Kamer een beroep op de SP en de PvdA. Deze partijen willen niet meeregeren (in het geval van de SP alleen niet met de VVD). Om de impasse te doorbreken moeten deze partijen overwegen toch plaats te nemen aan de formatietafel.

Maar ook Asscher houdt voet bij stuk: hij wil niet meeregeren, maar wil dat de partijen de optie met GroenLinks nogmaals overwegen. Er zijn geen ‘simpele’ oplossingen, stelt de PvdA-leider. Daarom moeten de partijen – onder leiding van Tjeenk Willink – GroenRechts weer bespreken.

Tjeenk Willink en de tussenfase

Fractieleiders reageerden diverse keren geprikkeld op elkaar, en alle partijen kwamen met een ander voorstel. Over een ding werd de meerderheid het wel eens: aanstelling van Tjeenk Willink als nieuwe informateur. Schippers hoopt naar eigen zeggen op een tussenfase, waarin meer mogelijkheden kunnen worden onderzocht.