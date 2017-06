Vrachtwagen botst op bus met Nederlandse scholieren

In Frankrijk is een bus met Nederlandse scholieren op een vrachtwagen gebotst. De buschauffeur is zwaargewond geraakt, en zo’n zestien personen – onder wie vooral scholieren – zijn gewond geraakt.

De buschauffeur is met per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis in Lille, melden Franse media donderdagochtend.

Buschauffeur ‘viel in slaap’

De Poolse vrachtwagenchauffeur die voor de bus reed, zou in slaap zijn gevallen en trapte abrupt op zijn rem bij het wakker worden. Daardoor reed de bus in op de vrachtwagen.

Het ongeluk had plaats op de A16 tussen Duinkerken en havenstad Calais. De bus van BBA Tours – met scholieren van het Strabrecht College in Geldrop – was onderweg naar Londen vanaf Calais.