Auto rijdt in op toeristen: dit weten we

Zaterdagavond werd het plein voor Amsterdam Centraal Station een tijd afgezet vanwege een automobilist die met zijn voertuig op mensen was ingereden. Er vielen acht gewonden, maar van opzet lijkt geen sprake. Dit weten we over het incident.

Vier toeristen lagen zondagochtend nog in het ziekenhuis. Twee zijn zondagochtend geopereerd en twee worden kunstmatig in coma gehouden, meldt de politie zondag.

Volgens de politie was er geen opzet in het spel, maar was de 45-jarige automobilist uit Amsterdam onwel geworden. Het bleek dat hij een lage bloedsuikerspiegel had, aldus een woordvoerder zondag. ‘Uiteraard doen we verder onderzoek om een en ander uit te sluiten’, zegt de politie er in de tweet wel bij.

Volgens het Israëlische medium Ynet, dat spreekt over een ‘terreuraanval’, hebben drie van de acht gewonden de Israëlische nationaliteit. De politie was tegenover Elsevier.nl vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar hierop. In elk geval is duidelijk dat de politie in geen van de verklaringen rept over terrorisme.

Verdachte gesproken. Lijkt niet te gaan om opzet maar een onwelwording, uiteraard doen we verder onderzoek om eea uit te sluiten. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 10 juni 2017

Trambaan

De man werd zaterdag aangesproken en bekeurd door agenten omdat hij op de trambaan reed, schrijft de NOS. Hij maakte toen volgens de politie nog geen verwarde indruk. Hem werd opgedragen dat hij stapvoets de trambaan moest volgen om weer op de gewone rijbaan terecht te komen.

Vervolgens reed hij in volle vaart het Stationsplein op, waar geen auto’s mogen komen, waar hij bij de metro-ingang op een muurtje knalde. Dat gebeurde rond 21.00 uur. De politie heeft de man gearresteerd.

Lezing in twijfel getrokken

Tegenover de Amsterdamse stadszender AT5 trekken meerdere getuigen de lezing van de politie in twijfel. Zo zou de auto eerder al met hoge snelheid vanuit westelijke richting naar de tramhalte aan de Westzijde van het Centraal Station zijn gereden.

Een andere omstander is verbaasd over de lezing van de politie dat de man onwel werd. ‘Ik zag de auto staan op de tramrails en dacht nog “goh, als er een aanslag komt, dan is dit het”.’ De bestuurder werd aangesproken door twee agenten. Ik heb er even naar gekeken en liep toen door. Ik was zo’n honderd meter verder toen de wagen er dus vandoor scheurde. In mijn beleving is de man opzettelijk gevlucht is voor de politie. Maar dat hoor je niet terug.’

Een andere getuige spreekt over een ‘geïrriteerde automobilist.’ ‘Twee agenten gingen (…) naar de man toe om om z’n rijbewijs te vragen. Eén van de agenten seinde naar collega’s dat ze erbij moesten komen. De andere agent gaf het rijbewijs terug aan de man en leek te gebaren van “rij maar door.”‘ Volgens de getuige, die naar eigen zeggen vlak bij het voertuig stond, griste de bestuurder het rijbewijs min of meer uit de hand van de agent. Vervolgens reed hij vol gas de menigte in, aldus deze getuige tegen AT5.