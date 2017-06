Tjeenk Willink: ‘GroenLinks kon mijn voorstel niet steunen’

‘GroenLinks kon mijn voorstel niet delen.’ Dat zegt informateur Herman Tjeenk Willink, na een opnieuw vastgelopen formatie. Verdere formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn nu definitief van de baan.

Tjeenk Willink gaat wel door als informateur. In een toelichting zegt Tjeenk Willink dat hij ook een variant met vijf partijen onderzocht heeft, te zeggen met VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. De laatste twee partijen achtten dat onwenselijk. Ook gesprekken over een variant met als vierde partij de ChristenUnie waren volgens Gert-Jan Segers ‘niet zinvol’.

Was het breukpunt van 15 mei oplosbaar?’ vraagt Tjeenk Willink zich af. ‘De conclusie is vandaag negatief gebleken.’ Tjeenk Willink noemt drie hoofdzaken: het milieu, sociale scheidslijnen en internationale verhoudingen. Omdat die punten de komende jaren belangrijk worden, benadrukt Tjeenk Willink het belang van een meerderheidskabinet.

Tjeenk Willink had een tekst geschreven over een aantal concessies die de Europese Unie zou kunnen doen aan Noord-Afrikaanse landen, met betrekking tot migratie, daarbij stond de Turkije-deal model. Klaver kon daar niet mee akkoord. ‘Met tegenzin werd vanmiddag vastgesteld dat er geen ruimte overbleef voor aanpak van andere voorstellen. Dat betreur ik,’ aldus Tjeenk Willink.

En het eindvoorstel migratie van Tjeenk Willink #formatie pic.twitter.com/O904k6OCPq — Elodie Verweij (@elodieverweij) 12 juni 2017

‘Eigenlijk een schande’, zegt Tjeenk Willink over het gebrek aan flexibiliteit aan politieke partijen, ‘Iedereen wil een meerderheidskabinet, maar na één variant wordt gezegd: dan maar een minderheidskabinet. Dan ben je bij mij aan het verkeerde adres.’



De partijen waren afgelopen dagen in overleg in het Catshuis. Als struikelblok wordt het grote verschil in mening over het thema migratie genoemd. Eerder in mei zei Jesse Klaver, tijdens de eerste onderhandelingspoging, dat er een ‘principiële ondergrens’ was bereikt. Wat hij daarmee precies bedoelde is onduidelijk.

Met deze mededeling liet informateur Tjeenk Willink weten dat de #formatie met dit viertal echt is stukgelopen pic.twitter.com/cPxcobkYNK — Carla Joosten (@Else4WBDenHaag) 12 juni 2017

Politieke impasse

Tjeenk Willink werd aangesteld door de Tweede Kamer om een uitweg te vinden uit de impasse. Sinds 15 maart lijkt een nieuw kabinet verder weg dan ooit. Eerder werd een variant, waarin ‘het motorblok’ van VVD, CDA, D66 met de ChristenUnie zou gaan onderhandelen getorpedeerd door Alexander Pechtold. Het lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk dat de gebruuskeerde leider van de ChristenUnie opnieuw met D66 om tafel wil.

Het meest voor de hand liggende alternatief is een minderheidskabinet, met VVD, CDA en D66. De drie partijen zijn samen goed voor 71 zetels, en zullen dus voor iedere wet op zoek moeten naar een meerderheid in het parlement. Eerder probeerde oud-informateur Edith Schippers een minderheidskabinet te voorkomen, maar Tjeenk Willink sluit deze variant niet uit.