Formatie: ‘motorblok’ naar Tjeenk Willink

Informateur Herman Tjeenk Willink spreekt dinsdagmiddag met de leiders van het ‘motorblok’ van VVD, CDA en D66. Eerder op de dag sprak hij met GroenLinks-leider Jesse Klaver en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers.

Mogelijke gesprekken tussen het motorblok en de ChristenUnie liepen vorige maand al spaak, voordat ze goed en wel waren begonnen.

Segers gelooft in wonderen

Dat kwam door verschillen met D66, voornamelijk over medisch-ethische kwesties. Alexander Pechtold en Segers concludeerden dat ze te ver van elkaar stonden. Dinsdag zei Segers na zijn gesprek met Tjeenk Willink dat het ‘niet per definitie over en uit is’. Wel herhaalde hij dat het aan D66 is om zijn partij niet langer als ongewenste coalitiepartner te beschouwen.

Vorige week zei hij dat er een ‘wonder’ moet gebeuren voordat zijn partij met D66 kan onderhandelen, maar dinsdag benadrukte hij vooral dat hij in wonderen gelooft. Al had hij een verandering in de houding van D66 nog niet gezien, beweerde hij.

Wisselende contacten

Ook GroenLinks kan nog in aanmerking komen voor coalitiedeelname. Sterker nog, dat is wat het motorblok het liefste wil. Na de verkiezingen medio maart onderhandelde Klaver wekenlang met de leiders van VVD, CDA en D66. De onderhandelingen strandden uiteindelijk op het onderwerp migratie. Vervolgens wilden VVD en CDA de ChristenUnie graag ontvangen, maar daar stak D66 een stokje voor.

‘We zullen zien hoe ver het komt. We zijn altijd bereid verder te praten,’ zei Klaver na afloop van zijn gesprek met Tjeenk Willink. De GroenLinks-voorman zei verder dat hij het afgelopen weekeinde ‘wisselende contacten’ had met meerdere partijen. Ook Segers sprak de afgelopen dagen met meerdere partijleiders.