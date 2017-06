NCTV waarschuwt voor gevreesde Turks-Duitse boksclub

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof waarschuwt in een rapport voor paramilitaire knokploegen in Turkije. Een van die groepen heeft volgens de NCTV ook een Nederlandse afdeling opgericht.

Een politiebron meldt aan Elsevier Weekblad dat het onder meer gaat om een gevreesde Turks-Duitse boksclub. In oktober 2016 kwam aan het licht dat Osmanen Germania BC een chapter heeft opgezet in Twente. Ondertussen heeft de club ook een afdeling in Rotterdam.

Aspecten van motorclubs

Er zouden al driehonderd aanmeldingen zijn voor de boksclub, schrijft misdaadverslaggever Gerlof Leistra.

Officieel gaat het om een boksclub, maar de leden dragen net als onder meer de Hells Angels motorjacks met colors (clubemblemen). Ook de organisatie doet denken aan die van internationale motorclubs.

Het gerucht dat er een nieuwe allochtone motorclub naar Nederland zou komen, deed al langer de ronde. Experts van de politie vreesden dat de United Tribuns naar Nederland zouden komen, een uiterst gewelddadige club.

Werken als uitsmijters en beveiligers

Osmanen Germania BC telt in Duitsland naar schatting 1.500 leden. Het zijn vechtsporters die onder meer werken als uitsmijters en beveiligers, maar ook actief zijn in onder meer de drugs- en wapenhandel. Ze gelden als aanhangers van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en onderhouden contacten met de extreemrechtse Grijze Wolven. In Duitsland hebben ze ruzie met de Koerdische Bahoz, die ook trekken heeft van een motorclub.

Een verbod van motorclubs is in Nederland nooit gelukt. Deze optie moet opnieuw serieus worden overwogen, schreef Gerlof Leistra vorig jaar





In dagblad Tubantia waarschuwt burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede zijn collega’s geen toestemming te geven voor een eigen clubhuis. Volgens hem dringen de clubs zich op bij horecazaken, muziek- en sportverenigingen. ‘Wees niet naïef. Rond die clubs hangt een zweem van criminaliteit en veel leden hebben een strafblad. Ze zijn niet welkom.’

‘Je hoeft niet bang te zijn voor ons’

Eerder sloot de gemeente Enschede het clubhuis van Satudarah. Met die club onderhouden de leden van Osmanen Germania BC naar eigen zeggen vriendschappelijke contacten. Woordvoerder Fatih Karagus – bestuurslid van de eerste chapter – zegt dat ze geen motorclub zijn. ‘We zijn een boksclub, bedoeld om kwetsbare jongeren te helpen een normale plek te krijgen in de maatschappij. Voor ons hoef je niet bang te zijn.’

In een filmpje op YouTube poseren leden van Osmanen Germania BC met vuurwapens, maar er is geen motor te zien. De laatste jaren is in Nederland sprake van grote spanning tussen onder meer de Hells Angels, Satudarah en ‘nieuwe’ clubs als No Surrender, de Bandidos en de Mongols.