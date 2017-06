Haags raadslid: ‘Israëlische scholieren toekomstige kindermoordenaars’

‘Zionistische terroristen en toekomstige kindermoordenaars.’ Zo noemt Abdoe Khoulani een groep Israëlische studenten die te gast waren in de Tweede Kamer.

Khoulani is gemeenteraadslid in Den Haag, van de Partij voor de Eenheid. De groep Israëlische scholieren was op bezoek bij de Tweede Kamer, waar ze een rondleiding kregen van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij.

Khoulani plaatste een tweet van Van der Staaij op Facebook met als bijschrift: ‘Zionistische terroristen in wording gewoon keurig op bezoek bij de SGP. Dit zijn de toekomstige kindermoordenaars en bezetters.’

Israëlische gasten op bezoek bij de SGP: scholieren van een ‘young ambassadors’ programma rond leiderschapstraining. Interessant initiatief! pic.twitter.com/lo6XGV0UrI — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) May 31, 2017



Bizarre reactie

Tegen het AD reageert Van der Staaij geschokt op de uitspraak van Khoulani: ‘Een bizarre reactie. Dit is een vorm van antisemitisme waar we gewoon strijd tegen moeten voeren. Jodenhaat moet nooit normaal worden gevonden.’

Khoulani neemt zijn uitspraken niet terug, integendeel. ‘Dit is de keiharde waarheid,’ zegt hij tegen het AD. ‘Deze mensenhebben dienstplicht, iedereen komt vroeg of laat bij het leger en dan maken ze zich schuldig aan de bezetting. En dan hebben ze Palestijns bloed aan hun handen.’

Steun aan ISIS

Eerder wist Khoulani opzien te baren door een steunbetuiging aan ISIS. Hij werd er niet voor vervolgd. Dit gebeurde in 2014. Abdoe Khoulani is gemeenteraadslid in den Haag voor de Partij van de Eenheid, een stadspartij die op de islamitische leest is gestoeld. Eerder kwam de partij in opspraak toen Arnoud van Doorn, een ex-PVV’er, drugs leverde aan minderjarige kinderen. Ook werd hij aangeklaagd voor schendig van het ambtsgeheim.