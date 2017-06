Kamp: ‘Geen weet van defensiedeals’

Twee oud-ambtenaren van het ministerie van Defensie willen minister Henk Kamp (VVD) voor de rechter slepen. Ze vinden het onterecht dat ze worden vervolgd voor corruptie, terwijl Kamp niets ten laste wordt gelegd.

Henk Kamp was minister van Defensie in kabinetten-Balkenende I, II en III. Volgens Michael Ruperti, de advocaat van de twee ambtenaren, is er sprake van klassenjustitie. Kamp kreeg van autobedrijf Pon navigatie-cd’s ter waarde van 250 euro bij de apk-keuring van zijn particuliere auto.

Een aantal ambtenaren bij Defensie kreeg korting op de aanschaf van hun auto, en zij worden daar wel op afgerekend. Opmerkelijk is dat autobedrijf Pon betrokken is bij een corruptiezaak binnen het ministerie van Defensie; het bedrijf trof in 2016 een schikking van 12 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM onderzocht aanbestedingen van het ministerie van Defensie en politie bij autobedrijven. Ambtenaren kregen douceurtjes van het autobedrijf Pon, waardoor Pon een voorkeursbehandeling kreeg bij een aanbesteding van het ministerie van Defensie.

Kamp niet in beeld bij OM

Volgens het Openbaar Ministerie is Kamp geen moment als verdachte in beeld geweest; hij zou niet om de korting hebben gevraagd, in tegenstelling tot de betrokken ambtenaren.

Henk Kamp liet vanochtend voor de wekelijkse vergadering van de ministerraad weten dat het achteraf beter was geweest om zijn auto niet naar Pon te brengen, maar naar zijn eigen dealer in Zutphen. ‘Als een autobedrijf mij een korting geeft, dan moet het bedrijf dat zelf weten. Ik heb er niet om gevraagd, ik vraag nooit om korting. Daar heb ik geen verstand van,’ aldus de minister van Economische Zaken.