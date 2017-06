‘Kankerhomo!’: jongen knock-out geslagen na vrolijk dansje

Bruut geweld in een Amsterdamse supermarkt. Een lichtgetinte man kon een vrolijk dansje van een van de klanten niet zo waarderen en sloeg hem knock-out. Even daarvoor had hij zijn slachtoffer uitgescholden voor ‘kankerhomo’.

De politie heeft woensdag heftige beelden vrijgegeven van een zware mishandeling in een filiaal van Albert Heijn aan de August Allebéplein in Amsterdam op 28 april dit jaar.

Op de lokale stadszender AT5 is te zien hoe twee jongens samen boodschappen doen. Een van hen doet een dansje tussen de schappen. Een lichtgetinte klant die er vlak achter loopt, maakt daarover een afkeurende opmerking.

Daarop ontstaat een woordenwisseling waarna de dansende jongen voor ‘kankerhomo’ wordt uitgescholden. Die zegt daarop iets terug waarna hij knock-out tegen de grond wordt geslagen. De klap is zo ongelooflijk hard dat het slachtoffer een poosje buiten bewustzijn is.

Anti-homogeweld

Politiewoordvoerder Rob van der Veen zegt daarover tegen Elsevier Weekblad dat het een ferme klap was. ‘De jongen slaat met zijn hoofd achterover en is een paar minuten bewusteloos. Hij valt ook nog tegen een stellage aan. Het was zo ernstig dat hij zelfs zijn urine liet lopen.’ Hij heeft nog geluk gehad, zegt Van der Veen: ‘Het had allemaal veel slechter kunnen aflopen.’ De jongen liep tevens een hersenschudding op. De woordvoerder wil – twee maanden na het voorval – niet kwijt of het hier om anti-homogeweld gaat: ‘Daar gaan de onderzoekers over.’

Na deze zware mishandeling riep de dader ook nog dat hij het slachtoffer of zijn moeder zal doodschieten. Op de beelden is te zien hoe de vriend van het slachtoffer met de dader worstelt. Het is op dat moment druk in de winkel, maar niemand voelt zich geroepen om in te grijpen. Een vrouw schrikt zo dat ze de supermarkt uit rent. Sommige klanten winkelen rustig door. De knock-out geslagen jongen ligt intussen nog altijd op de grond, totdat een klant zich over hem ontfermd. ‘Heel opvallend dat zo weinig mensen iets doen,’ zegt Van der Veen. Van de dader ontbreekt nog elk spoor. Een beveiliger zet hem de winkel uit, maar vergeet ‘zijn gegevens te noteren’.

Surinaamse toerist

Eerder deze maand werd een Surinaamse homoseksuele toerist ’s nachts in elkaar geslagen op het Amsterdamse Damrak, niet ver van het Centraal Station.

Een groepje jongens beukte zodanig op hem in, dat hij zich moest laten behandelen door een kaakchirurg in het ziekenhuis. Oktober vorig jaar werd een homostel zwaar mishandeld en in april werden twee homo’s in Arnhem afgetuigd met een betonschaar.