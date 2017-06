OM onderzoekt uitspraken Wilders in Oostenrijk

Oostenrijk heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek naar PVV-leider Geert Wilders over te nemen. In juli 2015 stelde justitie in Oostenrijk een onderzoek in naar uitspraken die Wilders in Wenen had gedaan.

Wilders gaf in 2015 op verzoek van de Oostenrijkse populistische partij FPÖ een toespraak. Daarin vergelijk hij de Koran met het boek ‘Mein Kampf’ van Adolf Hitler, ook noemde hij de islam een ‘ideologie van oorlog en haat’.

Dit schoot een aantal Oostenrijkse moslimorganisaties in het verkeerde keelgat. De belangengroepering Initiatief van Islamitische Oostenrijkers (IMÖ) deed aangifte tegen Wilders. Er werd een strafrechtelijk onderzoek ingesteld

Vanochtend werd bekend dat Oostenrijk het onderzoek wil overdragen aan het Nederlandse OM. Geert Wilders noemt dit onbegrijpelijk. Zijn advocaat Geert Jan Knoops heeft om opheldering gevraagd bij het OM, die heeft hij inmiddels gekregen. Het is nog onduidelijk of dit onderzoek daadwerkelijk zal leiden tot een vervolging.

Onbegrijpelijk. Laat ze boeven en terroristen vangen ipv een politicus vervolgen voor het spreken van de waarheid over de islam. #legaljihad https://t.co/wZ8OtLTVvB — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 2 juni 2017

‘Minder Marokkanen’

Wilders werd eerder dit jaar veroordeeld wegens groepsbelediging, voor zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’ na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De strafeis van het OM, een boete van 5.000 euro, werd echter niet toegekend door de rechtbank. Wilders is het oneens met de uitspraak van de rechter, en is in hoger beroep gegaan. De zaak in hoger beroep zal op 24 oktober beginnen.