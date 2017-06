Pechtold en Segers praten met elkaar tijdens diner

VVD, CDA en D66 gaan toch met de ChristenUnie praten over de vorming van een nieuw kabinet. Dat heeft D66-leider Alexander Pechtold woensdag meegedeeld.

Het is hem nu duidelijk geworden dat de PvdA echt geen interesse heeft aan regeringsdeelname, aldus de D66-leider. ‘Er zijn grote verschillen, maar ik wil serieus kijken of het mogelijk is. Ik neem aan dat later deze week – maar dat is aan de informateur – een officiële uitnodiging komt om te kijken hoe we met deze vier partijen het vervolg vorm geven.’

De ChristenUnie is – na herhaaldelijke afwijzingen van de PvdA van Lodewijk Asscher en de gestrande pogingen met GroenLinks – de laatst mogelijke coalitiepartner voor de drie partijen. Waar Pechtold eerder op de dag nog hard to get speelde en zei nog niet met de christelijke partij te willen praten, geeft hij nu toch aan met ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in gesprek te gaan. De twee mannen gaan samen eten in een Indonesisch restaurant. ‘Formeren is dineren,’ aldus Pechtold bij binnenkomst.

Groot verschil tussen partijen

Segers wilde eerder van informateur Herman Tjeenk Willink weten of hij wel echt gewenst was aan de formatietafel. Segers was al langer bang dat zijn partij een ‘tussengerecht’ zou worden. Hij wilde er zeker van zijn dat een optie met CU serieus wordt overwogen, en dat zijn partij niet wordt uitgenodigd om de stilte op te vullen.

Nu Asscher definitief ‘nee’ heeft gezegd tegen Tjeenk Willink, heeft de ChristenUnie eindelijk de gewenste duidelijkheid. De informateur zou alle andere opties bewust hebben weggestreept, om tot een coalitie met de ChristenUnie te komen. Het grote verschil tussen de christelijke partij en D66 van Alexander Pechtold vormt nu het belangrijkste struikelblok.

Vorige keer liep het gesprek tussen Pechtold en Segers uit op een fiasco. Over medisch-ethische onderwerpen verschillen de partijen zeer. Het is belangrijk dat D66, net als VVD en CDA, zeker weten dat een kabinet met ChristenUnie mogelijk en logisch is.

Lastige kwesties later aan bod

Pechtold zei eerder niet zonder meer met Segers te willen gaan praten. Hij wilde eerst weten wat Segers en Tjeenk Willink precies met elkaar hebben besproken. Kennelijk weet hij dat nu.

Na het wegstrepen van de PvdA bleef ChristenUnie over, waardoor de positie van Segers is versterkt. Of Segers nu zelf met eisen komt, moet nog blijken. Wel zijn er al mogelijke oplossingen geopperd, waardoor lastige kwesties pas over een paar jaar aan bod komen.