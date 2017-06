Politie arresteert 18-jarige terreurverdachte

De politie heeft een 18-jarige verdachte opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. De terreurverdachte werd afgelopen donderdag gearresteerd in Utrecht.

Volgens het Landelijk parket van het Openbaar ministerie heeft de verdachten propaganda van terreurgroep Islamitische Staat hebben verspreid. Zo zou hij onder meer gewelddadige video’s hebben gedeeld.

Onderzoek AIVD

Daarnaast wordt gedacht dat hij anderen zou hebben geïnstrueerd hoe ze springstof moeten maken.

Naar aanleiding van onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst kwam de politie de verdachte op het spoor. De jongen is voor twee weken in bewaring gesteld en is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

Het is onduidelijk of de verdachte direct is gelieerd aan Islamitische Staat. Ook is het nog niet bekend of hij zelf plannen had voor een aanslag.