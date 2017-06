Politie zoekt getuigen zaak-Savannah: wat weten we?

De politie is naarstig op zoek naar getuigen die Savannah Dekker, of de fiets waarop ze donderdag vertrok, hebben gezien. Het lichaam van het 14-jarige meisje uit Bunschoten werd zondag aangetroffen in een sloot bij een industrieterrein in de Utrechtse gemeente.

In het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor het onderzoek naar de dood van Savannah uit Bunschoten. De politie wil in contact komen met mensen die Savannah of de fiets waarop ze donderdag vertrok nog hebben gezien. Die fiets is diezelfde dag teruggevonden in het nabijgelegen Hoogland. Ook camerabeelden zijn welkom.

Industriegebied

Savannah verdween donderdagmiddag. Haar lichaam werd zondagochtend aangetroffen in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. De politie tast in het duister hoe lang Savannah in het water lag. Een 16-jarige jongen uit Den Bosch is aangehouden in verband met de dood van Savannah.

De jongen kende Savannah vermoedelijk via sociale media, waar hij ogenschijnlijk erg actief op was. Volgens het Brabants Dagblad was hij een spijbelaar: de tiener was al sinds augustus niet meer naar school gegaan.

Geen link tussen beide zaken

Het Openbaar Ministerie wilde dinsdag geen mededelingen doen over de stand van het onderzoek. De politie heeft geen hulp van getuigen ingeroepen in het onderzoek naar de dood van de eveneens 14-jarige Romy Nieuwburg uit Hoevelaken in Gelderland, vlak over de Utrechtse provinciegrens. Haar lichaam werd vrijdag gevonden in een natuurgebied in Achterveld.

Er zijn daar nog voldoende aanwijzingen, aldus de politie. Een 14-jarige jongen uit Ede is hiervoor aangehouden. Deze verdachte zou Romy kennen via vrienden. Er is vrijwel zeker geen link tussen de zaak-Romy en de zaak-Savannah.