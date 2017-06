PvdA-burgemeesters zetten Asscher onder druk

Een aantal burgemeesters van PvdA-huize wil dat Lodewijk Asscher zijn veto intrekt: hij moet zijn bezwaren inslikken en meeregeren. ‘Neem als bestuurderspartij gewoon je verantwoordelijkheid.’

Dat meldt de Volkskrant. De bestuurders van de partij vinden het raar dat Asscher de boot afhoudt in een formatie die muurvast zit. ‘We vinden zijn opstelling niet zo productief,’ zegt Anton van Aert, de burgervader van de gemeente Best. Een breed gedragen sentiment bij een bijeenkomst voor gemeentebestuurders van de VNG. Burgemeester Jan Nieuwenburg uit Hoorn pleit zelfs voor een alternatief ‘motorblok’ van D66, GroenLinks en PvdA: ‘Dat telt meer dan veertig zetels, dan zien we wel wie er aanschuiven.’

‘Minister van Duuzaamheid’

Ook Maarten Divendal, die burgemeester is van De Ronde Venen, denkt dat de gedecimeerde sociaal-democraten een sleutelrol spelen in de kabinetsformatie: ‘Stel je nou eens voor, Diederik Samsom als minister van Duurzaamheid, dat zou de partij toch geweldig veel goed doen?’

Afgelopen weekend liet Asscher in een interview met het Parool weten dat de negen zetels van de partij van de arbeid de combinatie van VVD, CDA en D66 niet aan een meerderheid zullen helpen. ‘We staan met 9 zetels tegenover 71 sociaal-economisch rechtse zetels,’ zegt Asscher. ‘We denken heel anders over de arbeidsmarkt en de zorg. Dat is een inhoudelijk probleem, temeer omdat ik de verkiezingen ben ingegaan met de boodschap: na al die jaren moeten we naar links.’ Kernachtig verwoord hij het standpunt: ‘Ik ben niet beschikbaar om aan te schuiven bij het motorblok. Punt.’

Praten met PVV

Overigens zijn niet alle PvdA-burgemeesters happig op regeringsdeelname. Paul Depla, de burgemeester van Breda, vindt dat de VVD en het CDA eerst om tafel moeten met de PVV: ‘het negeren van de tweede partij is een riskante strategie.’

Eerder liet de Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam weten dat naar PVV-kiezers moet worden geluisterd. ‘Het lijkt me logisch dat alle partijen vanaf het centrum naar rechts aan tafel gaan. De PVV zit ook in het rechterkamp, dus ze zullen het met elkaar moeten rooien. Ik vind dat eerlijk naar de kiezer.’ Op dit moment wordt de PVV door zowel het CDA als de VVD uitgesloten. Wilders liet een aantal maal nadrukkelijk weten dat hij plaats wil nemen aan de onderhandelingstafel.