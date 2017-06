Asscher zorgt voor spanning bij kabinet én formatiepartijen

Het inmiddels al maanden demissionaire kabinet-Rutte II zou alsnog uit elkaar kunnen vallen vanwege de rel tussen de VVD en de PvdA over het salaris van leraren. Ook het debat over vaderschapsverlof zorgt voor onrust, maar premier Mark Rutte laat zich niet op de kast jagen.

Prinsjesdag nadert, en de VVD en de PvdA moeten zo langzamerhand toch echt overeenkomen over punten als het salaris voor leraren. PvdA-leider Asscher dreigt te weigeren een handtekening te zetten onder de begroting.

Dijsselbloem: Asschers eisen zijn ‘volstrekt legitiem’

Dubbele pet van Asscher

Naast het lerarensalaris en het vaderschapsverlof werd het bonussenbeleid een prangende kwestie. De sociaaldemocraten zetten kwaad bloed door het kabinet in een motie op te roepen het bonussenbeleid niet te versoepelen. Verwijten dat de liberalen ‘vatbaar zijn voor de bankenlobby’ liegen er niet om.

Vooral de dubbele pet van Asscher is schrijnend. Hoewel hij demissionair vicepremier is, en nog steeds minister van Sociale Zaken, werpt hij zich op als aanvoerder van de oppositie. Na het historische verkiezingsverlies van zijn partij, voelt hij daarnaast de drang traditioneel sociaaldemocratische onderwerpen op tafel te leggen.

‘Goede sfeer’ bij ministerraad

Premier Mark Rutte houdt vol dat het demissionaire kabinet niet gaat allen. Hij heeft al gezegd dat hij teleurgesteld is in de houding van de PvdA: ‘We hebben vier jaar lang ontzettend goed samengewerkt. Dit is teleurstellend.’

Na afloop van de ministerraad op vrijdag, gaf de VVD-leider aan dat ‘men het wel had gemerkt’ als PvdA en VVD niet meer kunnen samenwerken in een kabinet. Lodewijk Asscher en Jeroen Dijsselbloem zeiden dat de sfeer ‘goed, zelfs uitstekend’ was op vrijdag.

Begroting komt waarschijnlijk van Rutte-II

Of Asscher uiteindelijk zijn handtekening zet onder de begroting, moet nog blijken. Deze wordt 30 augustus naar de Raad van State gestuurd, die advies zal geven aan het kabinet. Als het nieuwe kabinet (waarschijnlijk Rutte-III met CDA, D66 en ChristenUnie) over de nieuwe begroting wil beslissen, moet de vaart erin. De partijen hebben nog ruim drie weken voor de vakantie, die tot 7 augustus zal duren.

De begroting wordt in Den Haag overigens al geschetst. Demissionair minister van Financiën Dijsselbloem waarschuwt dat er weinig tijd zal zijn om een nieuw financieel plan op te stellen voor 2018.

Dat zou ook betekenen dat het PvdA-beleid dat in 2012 – toen Nederland maar moeilijk uit de crisis kwam – ook in 2018 wordt gevoerd. Burgers die juist hopen op lastenverlichting, moeten waarschijnlijk nog een jaar wachten.