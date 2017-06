Slob (CU): ‘Pragmatische Pechtold kiest voor coalitie van lef’

De kritiek van diverse partijen en politieke prominenten op D66 is niet mals, maar oud-ChristenUnie-leider Arie Slob is vol lof over de partij. Tijdens het formatieproces, waarbij D66 en CU regelmatig botsen, blijft D66-leider Alexander Pechtold ‘pragmatisch’.

Slob zegt dat hij hoopt dat ChristenUnie zich inderdaad aansluit bij VVD, CDA en D66. De partijen begonnen vrijdag officieel aan kabinetsformatiegesprekken. Samenwerking met ChristenUnie, nu onder leiding van Gert-Jan Segers, lijkt de enige overgebleven optie voor VVD, CDA en D66 om een meerderheidskabinet te vormen.

‘D66 draait niet, maar neemt verantwoordelijkheid’

De voormalige CU-leider is het dan ook niet eens met de kritiek dat D66 zou ‘draaien’ over haar ChristenUnie-standpunt. De partij kwam in eerste instantie samen met CU zelf tot de conclusie dat de verschillen te groot zijn om te overbruggen. Na ellenlange formatiegesprekken en wat geregel van informateur Herman Tjeenk Willink, kwam de partij toch tot de conclusie dat samenwerking met Segers de enige optie is.

‘Bij D66 is natuurlijk gebleken dat hun eerste voorkeuren niet door konden gaan. Dat je dan uiteindelijk ook gewoon een andere mogelijkheid gaat beproeven, zou ik niet als draaien karakteriseren,’ aldus Slob in het NPO-radioprogramma Kamerbreed. De voormalige politicus begrijpt goed dat D66 liever heeft dat een middenpartij aanschuift, in plaats van een christelijke partij die over veel onderwerpen heel anders denkt dan D66.



‘Als opties als GroenLinks of de Partij van de Arbeid dan wegvallen, dan kan ik me ook heel goed voorstellen, en zo ken ik D66 ook, dat de partij zich pragmatisch opstelt, en zegt: er moet wel gewoon geregeerd worden,’ zegt Slob. ‘In die fase zijn ze nu terechtgekomen.’ Als de partijen inderdaad tot een regeerakkoord komen, is het een ‘coalitie van lef’, aldus Slob.

Onwaarschijnlijke combinatie

Hoewel een combinatie tussen ChristenUnie en D66 lange tijd als onwaarschijnlijk werd gezien, hebben ook de Jonge Democraten, de jongerentak van D66, aangegeven wel wat te zien in de samenwerking.

Zolang het beleid van D66 niet wordt teruggedraaid, hopen de Jonge Democraten – die naar eigen zeggen nog progressiever zijn dan de D66-fractie in de Tweede Kamer – dat de partijen zich samen kunnen inzetten voor duurzaamheid en een ‘humaan asielbeleid’. Over die onderwerpen zijn de partijen het juist vaak met elkaar eens.