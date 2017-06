Verdachte van moord op Savannah vroeg op Facebook om lift naar buitenland

De 16-jarige jongen die vastzit omdat hij verdacht wordt van de moord op Savannah Dekker (14), heeft zijn vrienden de avond voor zijn arrestatie gevraagd om hem naar het buitenland te brengen. Hij zou die oproep op Facebook hebben gedaan.

In de dagen voor zijn arrestatie veranderde de jongen bovendien zijn Facebook-naam en verwijderde hij delen van zijn pagina op het sociale medium, meldt RTL Nieuws op basis van verklaringen van bekenden van hem.

Facebook-vriend had vermoedens

Een van zijn Facebookvrienden zocht dinsdag zijn profiel op, en begon toen ‘al zo’n vermoeden te krijgen’, omdat hij toen opeens zijn naam had aangepast. Vorige week zondag, de dag dat het lichaam van Savannah op het industrieterrein De Kronkels in Bunschoten werd gevonden, plaatste de verdachte een post op Facebook waarin hij vraagt om een lift naar het buitenland.

Het Openbaar Ministerie wil niet reageren op de berichtgeving van RTL, omdat de verdachte minderjarig is en nog in beperkingen zit. Dat betekent dat hij met niemand mag praten, behalve met zijn advocaat. Daarnaast heeft hij geen toegang tot media en zijn familie. Ook zijn advocaat wil om die reden niet reageren.

Verdachte stond tijdens vermissing voor rechter

Eerder deze week werd meer bekend over de verdachte, die in Den Bosch woont. Zo heeft hij een passie voor treinen, en heeft hij veel Facebookvrienden met dezelfde hobby.

Bovendien werd bekend dat hij op de dag dat de vermissing van Savannah nieuws werd, nog voor de rechter is verschenen. Volgens de rechtbank werd hij tijdens een zitting op donderdag 1 juni veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 50 uur met een proeftijd van twee jaar. Hij was sinds augustus vorig jaar niet meer naar school geweest, en werd veroordeeld voor schoolverzuim.

In de zaak-Romy Nieuwburg, eenzelfde soort zaak die in dezelfde regio speelde maar verder volgens de politie verder geen relatie heeft met Savannah, heeft een 14-jarige jongen woensdag een bekentenis gedaan. Hij heeft bekend Romy seksueel te hebben misbruikt, en bekent ook ‘betrokkenheid’ bij haar dood.

De eveneens 14-jarige Romy was in dezelfde periode vermist als Savannah en werd vorige week vrijdagnacht dood aangetroffen. De jongen die is aangehouden kende Romy van school en via vrienden.