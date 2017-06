‘Verdachte situatie’ bij concert Guus Meeuwis Eindhoven

De politie is vrijdagavond met veel eenheden aanwezig in het centrum van Eindhoven. Er is sprake van een ,,verdachte situatie”, meldt de politie.

De politie is vanavond vanwege een verdachte situatie in centrum van #Eindhoven met veel eenheden in de stad aanwezig — Politie Oost-Brabant (@politieob) June 9, 2017

In het centrum heeft Guus Meeuwis vrijdagavond een concert gegeven, in het stadion van PSV. Dat concert is inmiddels afgelopen. De beveiliging rond het concert was al opgeschroefd, werd eerder deze week bekend.

Even voor 22.00 uur kwam via alameringssysteem P2000 een melding binnen over de mogelijke dreiging. Er was een zogeheten ‘CTER-melding’, waarbij CTER staat voor Contra-terrorisme, Extremisme en Radicalisering.

Op het station van Eindhoven vlakbij het stadion, is veel politie op de been. Er vliegt een politiehelikopter boven het het centrum. Guus Meeuwis heeft tot 23.15 uur gespeeld en daarna is iedereen vertrokken. Mensen in het stadion geven aan niets van de extra beveiliging te hebben gemerkt.