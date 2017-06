VVD wil aanrandende Somaliër uitzetten

De Somaliër Mohammed M. wordt verdacht van het aanranden van een 28-jarige vrouw uit Hoorn vorig jaar oktober. Terwijl de zaak al liep, kreeg hij een verblijfsvergunning in Nederland.

Daar wordt verontwaardigd op gereageerd. VVD-Kamerlid Ockje Tellegen wil bijvoorbeeld dat hij het land wordt uitgezet op het moment dat hij wordt veroordeeld. ‘Als het tot een veroordeling komt, moet zijn verblijfsvergunning worden afgepakt en moet hij Nederland uit,’ aldus Tellegen tegen NH Nieuws.

Find my iPhone

De manier waarop de politie met de zaak is omgegaan, kan bovendien rekenen op veel kritiek. In oktober werd een vrouw na een avond stappen mishandeld, aangerand en beroofd door Mohammed M. Het 28-jarige slachtoffer wilde aangifte doen, maar kon pas twee weken later terecht. In de tussentijd wist ze de Somaliër zelf op te sporen.

Hij had haar telefoon gestolen en die wist ze via de app Find my iPhone te traceren. Zo kwam ze erachter dat hij in Hoogwoud woonde en dat hij Mohammed M. heet. Met die informatie stapte ze naar de politie. Die liet de zaak echter liggen, en Mohammed M. werd niet gearresteerd.

De vrouw besloot toen contact met hem te zoeken via chatsite Badoo en wist hem in de val te lokken. Hij stuurde haar een selfie, waarna de vrouw opnieuw naar de politie ging. Dit was in december. Vervolgens duurde het nog twee maanden voordat Mohammed M. werd opgepakt. Het slachtoffer speurde bovendien ook nog zijn Facebook-profiel, en stuitte daar op schokkende en gewelddadige beelden, onder meer van IS-strijders en de Libische oud-leider Muammar al-Khaddafi.

Somaliër ontkent schuld

Naast VVD-Kamerlid Tellegen, is ook CDA’er Madeleine van Toorenburg verbijsterd over het handelen van de politie. ‘Het is natuurlijk intens triest voor het slachtoffer en haar naasten dat ze zo’n strijd heeft moeten leveren, terwijl ze de dader eigenlijk op een presenteerblaadje heeft kunnen aanleveren. En dat ze zo’n toer heeft moeten uithalen om deze dader voor de rechter te krijgen.’ De Inspectie Veiligheid en Justitie kondigde vrijdagmiddag aan het handelen van de politie onder de loep te nemen, meldt De Telegraaf.

Volgens de politie klopt de bewering dat ze niets met het bewijs heeft gedaan niet, maar kost het tijd om bewijzen hard te maken. Dat zou de reden zijn dat de man niet eerder werd opgepakt.

De Somaliër staat vrijdag voor de rechter in Alkmaar. Hij ontkent daar dat hij zichzelf heeft opgedrongen, en geeft hij alcohol de schuld van zijn gedrag. ‘Ik wilde haar niet verkrachten. Ik dacht dat zij ook wilde. Ik was dronken.’ Ook ontkende hij geweld te hebben gebruikt. Het slachtoffer verklaarde eerder een klap op haar hoofd te hebben gekregen, waarna ze wakker werd met M. boven op haar. De Somaliër beweert vrijdag stug dat er sprake was van wederzijdse instemming.

Bij een delict waarvoor de gevangenisstraf boven de drie jaar komt, wordt een verblijfsvergunning ingetrokken. De officier van Justitie eiste uiteindelijk een gevangenisstraf van 32 maanden tegen hem.