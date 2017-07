Onderhandelaars opnieuw naar Johan de Witthuis

Maandag worden de onderhandelingen over de kabinetsformatie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hervat in het Johan de Witthuis. Dat liet VVD-leider Mark Rutte vandaag weten toen hij de Stadhouderskamer op het Binnenhof verliet. Het is dan wel van belang dat het Johan de Witthuis beschikbaar is. Dat is nog niet zeker.

De vier partijen laten niets los over de voortgang van de gesprekken. Deze week werd maandag en dinsdag geformeerd in het monumentale pand aan de Kneuterdijk, waar in de zeventiende eeuw raadpensionaris Johan de Witt woonde.

Op woensdag en donderdag lagen de gesprekken alweer stil, voor overleg met de eigen achterban. De onderhandelaars van de ChristenUnie reisden af naar Berlijn, voor een concert van de Ierse band U2.

Langslepende formatie

De formatie is meer dan 120 dagen onderweg. De laatste week van juli en de eerste week van augustus nemen de onderhandelaars vrij. Er worden ‘centimeters gemaakt, geen meters,’ waarschuwde D66-leider Alexander Pechtold eerder deze week. ‘In elk geval geen millimeters,’ grapte hij vrijdag.

CDA-leider Sybrand Buma gaat niet mee in deze vergelijking: ‘Ik praat niet in lengtematen. Ik praat in onderhandeltijd. Daar hebben we al veel van gehad en daar zal nog wel het nodige bijkomen.’

Nu augustus nadert, hebben deze formatiepartijen weinig te zeggen over het beleid voor volgend jaar. Het demissionaire kabinet ontwerpt de Miljoenennota voor Prinsjesdag. Demissionair PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zegt dat de begrotingsplannen voor volgend jaar al vorm krijgen.