De gemeente Amsterdam heeft een topambtenaar geschorst die een expert is op het gebied van geradicaliseerde moslims. De reden voor de schorsing is dat de vrouw, Saadia a. T., wordt verdacht van vriendjespolitiek en fraude met declaraties.

Saadia a. T., de rechterhand van burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA), werd vorige week donderdag op non-actief gesteld, schrijft De Telegraaf.

Serieuze beschuldigingen

De beschuldigingen van de gemeente zijn zo serieus dat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak onderzoekt. Het OM bevestigt dat tegenover Elsevier Weekblad, maar wil niet inhoudelijk ingaan op de zaak. ‘Ik wil alleen kwijt dat het gaat om een onderzoek naar fraude van een medewerker van de gemeente Amsterdam,’ meldt een woordvoerder. De eerste bevindingen bleken aanleiding om de vrouw per direct te schorsen. Justitie bekijkt of er sprake is van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek.

Een woordvoerder van Van der Laan zegt tegen persbureau ANP dat de schorsing te maken heeft met ‘meldingen over belangenverstrengeling dan wel onregelmatigheden in de bedrijfsvoering’. Het zou volgens De Telegraaf gaan om het inhuren van een man met wie a. T. een relatie heeft of heeft gehad. ‘Het gaat om een aanzienlijk bedrag, geen bonnetjes voor bossen bloemen.’

De gemeente heeft na intern onderzoek de politie ingeschakeld. Saadia a. T. werkt al elf jaar voor de dienst Openbare Orde en Veiligheid en was programmamanager Radicalisering en Polarisatie. Ze heeft in haar functie contact met familie van Syriëgangers, moskeebesturen en andere sleutelfiguren die weet hebben van radicaliserende jongeren. Van der Laan zou ‘blindvaren op haar kennis’.