Arnhem wil Ahmed Marcouch (PvdA) als nieuwe burgemeester

Ahmed Marcouch (PvdA) is maandag voorgedragen als nieuwe burgemeester van Arnhem. De 51-jarige Marcouch volgt Herman Kaiser (CDA) op, die zijn ambt om gezondheidsredenen moest neerleggen.

Sindsdien is Boele Staal (D66) waarnemend burgemeester in Arnhem.

21 sollicitanten

Marcouch was van 2010 tot 2017 lid van de Tweede Kamer. Na de verkiezingen in maart kwam hij, door het enorme verlies van zijn partij, niet meer in de Kamer terug. Marcouch is gekozen uit 21 sollicitanten, schrijft Omroep Gelderland. Commissaris van de Koning Clemens Cornielje voelde alle kandidaten aan de tand.

Daarna werden samen met vertrouwenscommissie gekeken welke kandidaten het meest geschikt waren. Daaruit kwamen Marcouch en nog een andere naam naar voren. De twee zijn voorgesteld aan de gemeenteraad van Arnhem, en die heeft uiteindelijk een aanbeveling gedaan.

Arnhemmers, heel blij en vereerd om jullie BM te mogen worden in het mooie en veelzijdige #Arnhem. Dank voor dit vertrouwen! @ArnhemRaad — Ahmed Marcouch مركوش (@ahmedmarcouch) 3 juli 2017

Voordracht aan de Koning

Het is de bedoeling dat Marcouch, die voor zijn Kamerlidmaatschap stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart was, op 1 september aantreedt in Arnhem.

De aanbeveling van de Arnhemse gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die doet, als er geen bezwaren zijn, een voordracht aan koning Willem-Alexander, die vervolgens de benoeming bekrachtigt.