‘Avondklok’ voor aso-asielzoekers in speciale opvang Amsterdam

De deuren van het speciale ‘aso-asielzoekerscentrum’ in Amsterdam, waar overlastplegers worden opgevangen, gaan

’s avonds dicht. De bewoners krijgen een avondklok, meldt opvangorgaan COA.

In de zogeheten Extra Begeleidings-en Toezichtslocatie in Amsterdam worden asielzoekers opgevangen die geen strafbare feiten hebben gepleegd, maar in andere asielzoekerscentra wel voor overlast hebben gezorgd. Sommigen hebben andere asielzoekers geïntimideerd of vernielingen aangericht. Daarom worden ze nu opgevangen in dit speciale ‘aso-centrum’.

Kritiek op eerder plan avondklok

Zo’n vijftig asielzoekers worden opgevangen in het gebouw van een voormalige jeugdgevangenis in Amsterdam-West. Het is de bedoeling dat ze er maximaal drie maanden doorbrengen, bij goed gedrag minder. De deuren van de speciale opvang gaan ’s avonds om 22.00 uur dicht.

Een woordvoerder van het COA geeft aan dat het niet gaat om het insluiten van mensen. De speciale opvang maakt afspraken met de overlast gevende asielzoekers. Zowel het COA als de asielzoekers zelf moeten een overeenkomst tekenen.

‘Wederrechtelijke vrijheidsberoving’

‘Onderdeel van deze overeenkomst is dat bewoners tussen 22.00 en 09.00 uur op de locatie verblijven,’ zegt Jan-Willem Anholts van het COA. ‘Als afspraken worden geschonden volgen maatregelen in het kader van openbare orde en veiligheid. Het COA gaat hierbij nauw samenwerken met gemeente, politie en omwonenden om overlast in de directe omgeving zo veel mogelijk te beperken.’

Het besluit van het COA is opvallend, omdat een eerder plan om een avondklok in te stellen voor overlastgevende asielzoekers werd veroordeeld. Burgemeester Jos Heijmans (D66) uit Weert stelde voor een avondklok in te stellen of lastpakken huisarrest te geven. Deskundigen schreeuwden moord en brand: Heijmans zou zich schuldig maken aan ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’.

Geen mogelijkheden in wet

In Weert ging het om 26 overlastgevende asielzoekers. De gemeente wilde hun tien dagen huisarrest geven. Ook een voorstel van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) voor huisarrest of een gebiedsverbod, liep op niets uit.

Hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen Jan Brouwer zei in mei tegen Elsevier: ‘Het is mij een raadsel met welke bevoegdheden de staatssecretaris dat wilde doen. Ik zie in onze wet geen mogelijkheden. Een vrijheidsbenemende maatregel is met veel waarborgen omgeven en kan alleen door een rechter worden opgelegd.’