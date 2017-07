Formatie gaat verder in spijkerbroek en op gympen

Even loskomen van de dagelijkse formatiesleur. Dat lijkt de tactiek van informateur Gerrit Zalm, die de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie maandag en dinsdag ontvangt in het Johan de Witthuis in Den Haag. Maar of de zomerse kleren tot klinkende resultaten gaan leiden..?

De onderhandelaars praten twee dagen over de vorming van een nieuw kabinet in het Johan de Witthuis aan de Kneuterdijk.

In het rijksmonument uit 1655 voert het kabinet geregeld overleg met buitenlandse bewindslieden. Het gebouw

Even naar buiten

Het voormalige onderkomen van Johan de Witt (1625-1672), de machtige raadpensionaris tijdens de Eerste Stadhouderloze Tijdperk, ligt een paar honderd meter van de Stadhouderskamer op het Binnenhof. In de zomer is het daar erg warm.

De ramen openen is geen goed idee, want dan kan iedereen meeluisteren. Voor Sybrand Buma (CDA) is frisse lucht belangrijk: ‘Het voordeel is dat je hier (rond de nieuwe locatie, red.) even naar buiten kunt,’ zegt Buma in blauwe polo bij aankomst.

“We zitten een stuk rustiger”, grapt Buma (CDA) over de nieuwe locatie #formatie #bumor pic.twitter.com/AHhIKyzDG4 — Inge Lengton (@IngeLengton) July 10, 2017

VVD-leider Mark Rutte – in spijkerbroek en op blauwgroene gympen – denkt dat de nieuwe setting niet per se leidt tot een doorbraak in de moeizame formatie.

Deze schoenen horen bij Rutte. @gertjansegers grapt. ,,Te casual. Vind ik echt niet kunnen.” #formatie pic.twitter.com/M4Ph92yOr2 — Tobias den Hartog (@DenhartogT) 10 juli 2017

Lucht geklaard bij een rijsttafel

Vier maanden na de Tweede Kamerverkiezingen staat er nog altijd geen kabinet naast de Koning. ‘Dit is niet de sleutel tot succes,’ zegt Rutte. Alexander Pechtold (D66) sluit zich daarbij aan: ‘Het is een week als alle andere.’ Voor het Johan de Witthuis is volgens een woordvoerder van de formatie gekozen omdat het ‘praktisch en beschikbaar’ is – en omdat het een mooie tuin heeft. Bij het vallen van de avond zullen de onderhandelaars samen tafelen.

Tussen VVD, CDA en D66 – die nu al maanden met elkaar optrekken – zit het ogenschijnlijk wel goed. De grootste hobbel is de samenwerking tussen Pechtold en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. (Medisch-)ethische kwesties als voltooid leven en verplichte donorregistratie kunnen het overleg nog doen ontsporen. Eerder overleg tussen Segers en Pechtold spatte als een zeepbel uit elkaar. Toch lijkt de lucht wat geklaard na een Indische rijsttafel in restaurant Garoeda. Opmerkelijke bijkomstigheid is dat dit restaurant de deuren heeft moeten sluiten vanwege een slechte hygiëne.

Rutte moet de formatie maandagavond overigens tijdelijk verlaten. Hij heeft een werkdiner met de Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc in het Catshuis op de agenda staan. Hij mist daardoor het gezamenlijke etentje met de andere onderhandelaars op een plek elders in Den Haag.