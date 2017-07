Onderhandelingen onderbroken: ChristenUnie naar U2

Na 118 dagen zonder een kabinet ligt de formatie woensdag en donderdag opnieuw stil. Gert-Jan Segers en Carola Schouten van de ChristenUnie zijn verhinderd: ze gaan naar een concert van U2 in Duitsland.

Na twee dagen onderhandelen in het Johan de Witthuis in Den Haag, waar in gympen en spijkerbroeken de toekomst van het land wordt uitgestippeld, wordt de formatie woensdag opnieuw onderbroken. Gert-Jan Segers en Carola Schouten van de ChristenUnie gaan per trein op en neer naar Berlijn, om in het olympisch stadion een concert van U2 bij te wonen. Ze verschijnen pas vrijdag weer aan de onderhandelingstafel.

Dat meldt de Volkskrant. De onderhandelaars praten twee dagen over de vorming van een nieuw kabinet in het Johan de Witthuis aan de Kneuterdijk. Volgens informateur Gerrit Zalm zijn de bijeenkomsten op de residentie ‘productief’. De vraag rijst of de acht onderhandelaars deze productieve dagen niet kunnen verlengen tot een normale werkweek. In de laatste week van juli en de eerste week van augustus liggen de onderhandelingen opnieuw stil: dan nemen de onderhandelaars vakantie.

Even naar buiten

Het voormalige onderkomen van Johan de Witt (1625-1672), de machtige raadpensionaris tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk, ligt een paar honderd meter van de Stadhouderskamer op het Binnenhof. In de zomer is het op het Binnenhof erg warm.

De ramen openen is geen goed idee, want dan kan iedereen meeluisteren. Voor Sybrand Buma (CDA) is frisse lucht belangrijk: ‘Het voordeel is dat je hier (rond de nieuwe locatie, red.) even naar buiten kunt,’ zei Buma gisteren in blauwe polo bij aankomst.

Bij een eerdere formatiepoging in april, destijds met Jesse Klaver van GroenLinks, werd al afgesproken om niet te onderhandelen op vrijdag. Dit was om ervoor te zorgen dat de jonge leider van GroenLinks tijd kon doorbrengen met zijn gezin. Deze formatiepoging strandde uiteindelijk in mei.