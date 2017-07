Formatiepartijen hebben geen haast: ‘Er zal nog wel wat tijd bijkomen’

De formatiepartijen zitten weer in de Stadshouderskamer op het Binnenhof. Bij binnenkomst onderstrepen de partijleiders wederom dat de formatie nog wel even zal duren.

Er worden ‘centimeters gemaakt, geen meters’, waarschuwde D66-leider Aleander Pechtold vorige week. ‘In elk geval geen millimeters,’ grapte hij vrijdag.

‘Still haven’t found what we’re looking for’

‘Ik praat niet in lengtematen. Ik praat in onderhandeltijd. Daar hebben we al veel van gehad en daar zal nog wel het nodige bijkomen,’ zei Sybrand Buma, leider van het CDA, vrijdag tegen journalisten op het Binnenhof. Hij verwacht niet dat er de komende weken enorme vooruitgang wordt geboekt.

Lastenverlichting in 2018? Zelfs VVD weigert beloftes te doen

De kabinetsformatie wordt constant onderbroken. Deze week ging ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers met secondant ChristenUnie naar een concert van de Ierse rockband U2 in Duitsland.

Het concert zorgde voor inspiratie, zegt Segers. Ook hij geeft aan dat het nog wel even zal duren voordat er een conceptregeerakkoord ligt: vooral het U2-nummer Still haven’t found what I’m looking for was inspirerend, aldus de CU-leider.

‘Pittige gesprekken’, formeel decor

De afgelopen dagen onderhandelden de partijleiders in het Johan de Witthuis aan de Kneuterdijk. Informateur Gerrit Zalm hoopt dat de informele setting kan zorgen voor een doorbraak in de trage formatie: in spijkerbroek en gympen kwamen de formatiepartijleiders aan in het Johan de Witthuis.

Strak in pak gaan de formatiegesprekken nu verder. Woensdag gaf Zalm een update over de stand van zaken aan Koning Willem-Alexander. Volgens Pechtold werden de afgelopen weken ‘pittige gesprekken’ gevoerd, over ‘stevige onderwerpen’.

Nu augustus nadert, hebben deze partijen waarschijnlijk weinig te zeggen over het beleid voor volgend jaar. Het demissionaire kabinet ontwerpt momenteel de Miljoenennota voor Prinsjesdag. PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem van Financiële Zaken geeft aan dat de begrotingsplannen voor volgend jaar al vorm krijgen.