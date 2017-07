Gehavende Teeven moet bedanken voor Raad van State

Oud staats-secretaris Fred Teeven wordt toch geen lid van de Raad van State. Teeven werd afgelopen weken genoemd als kandidaat, maar dat is nu definitief van de baan. Teeven liep teveel imagoschade op in zijn carrière.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief >>

Dat maakte het AD vandaag bekend. Een half jaar geleden werd bekend dat Piet Hein Donner, de vice president van de Raad van State, Teeven graag wilde inlijven in het prestigieuze bestuursorgaan. Daarna begon de PvdA echter te twijfelen aan de geschiktheid van Teeven.

Groene Amsterdammer

De doodsklap voor zijn gebutste reputatie is het artikel in de Groene Amsterdammer, waarin Teeven verklaarde dat hij de advocatuur een hak zette door raadsheren te korten op voorbereidingstijd. Teeven zegt verkeerd geciteerd te zijn in de Groene: hem zou zijn verteld dat het ging om een achtergrondgesprek, niet om een interview.

In het stuk in De Groene Amsterdammer zegt Teeven dat hij heeft bezuinigd op de advocatuur om meer verdachten achter slot en grendel te krijgen: ‘Verdere verstrenging van het strafrecht zat er niet meer in, toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken.’ Teeven licht dit nog verder toe: ‘Als je een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.’

De oud-staatssecretaris doet er nog een schepje bovenop en zegt er niet wakker van te liggen als mensen ten onrechte in voorlopige hechtenis zitten. Hij doelt daarbij op mensen die worden verdacht van geweld tegen hulpverleners en politieagenten. Die zitten soms langer vast dan nodig is om grondig onderzoek te kunnen doen. Volgens Teeven gaf hij met zijn maatregelen gehoor aan een roep uit de samenleving om meer veiligheid en strengere straffen.

Crimefighters

Teeven was een van de steunpilaren van de eerste twee kabinetten Rutte. Als staatssecretaris van Justitie vormde hij een markant duo met minister Ivo Opstelten, de crimefighters. Ze kregen het ministerie van Veiligheid van Justitie onder hun hoede, een vergroot ministerie.

De twee VVD-bewindslieden moesten in 2015 het veld ruimen vanwege de bonnetjesaffaire. Onderwerp van discussie was de deal die Fred Teeven, toen Officier van Justitie, sloot met met drugshandelaar Cees H., in 2001.