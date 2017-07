‘Gelukszoekers’ trekken massaal naar camping Fort Oranje

Op de beruchte camping Fort Oranje is de afgelopen weken chaos uitgebroken. Na overname van de camping door de gemeente Zundert, wordt de camping overspoeld door illegale bewoners, veelal uit Oost-Europa.

Begin juni kondigde de gemeente aan de omstreden camping in de Noord-Brabantse plaats Rijsbergen over te nemen en te sluiten, vanwege de onhoudbare situatie. Er is veel criminaliteit. Fort Oranje is voor velen een ‘last resort’. De camping trok vooral bewoners die geen huur kunnen betalen.

De camping Fort Oranje in het Noord-Brabantse dorp Rijsbergen sluit definitief de poorten. De eigenaar heeft besloten dat hij het gevecht met de overheid zat is >>

‘Kinderen verspreid’

Momenteel komen vooral Bulgaren en Roemenen naar de camping. De gemeente Zundert slaat alarm. Deze ‘gelukszoekers’ hopen op hulp bij het vinden van een woning. Toen de gemeente de sluiting van de camping aankondigde, beloofde zij in sommige gevallen hulp te bieden bij de verhuizing .

‘Het is ons opgevallen dat kinderen uit sommige gezinnen verspreid worden over meerdere caravans,’ zegt Louise Schneider, woordvoerder van de Veiligheidsregio en de gemeente, tegen dagblad BN DeStem. Omdat de gemeente alleen bewoners met kinderen en een zorgvraag helpt, proberen de gelukszoekers zo meer kans te maken op een woning.

De camping roept bewoners nu op zich te laten registreren. Mensen die niet op Fort Oranje ‘wonen’, worden aangespoord te vertrekken.

Naar schatting is het aantal mensen dat op de camping bivakkeert verdubbeld, van 600 voor de overname tot 1.200 nu. Aanvankelijk zou de gemeente de camping begin augustus sluiten. Nu wordt gesproken van half september.

‘Maffia-achtige toestanden’

Fort Oranje kreeg landelijke bekendheid door een SBS 6-serie over de situatie in Rijsbergen. Eigenaar Cees Engel denkt dat de overheid de camping bewust in een kwaad daglicht heeft gesteld om sluiting te kunnen afdwingen.

De overheid heeft de boel volgens hem bewust laten escaleren. Demissionair minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) zei in februari tijdens een bezoek dat er op de camping sprake was van ‘maffia-achtige toestanden’ en dat hij zich wilde inzetten voor sluiting. Zijn woorden waren een steun in de rug van de gemeente Zundert, voor wie Fort Oranje al tijden een doorn in het oog was.