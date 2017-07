Genderneutraal omroepen van NS zorgt voor storm van reacties

De reacties op het besluit van de NS om voortaan genderneutraal taalgebruik te hanteren stromen binnen. De reacties zijn van zowel een positieve als een negatieve aard.

LHBT-belangenorganisatie COC hoopt dat in navolging van de NS meer bedrijven hun klanten ‘genderneutraal’ gaan aanspreken.

‘Kleine moeite’

Bij de NS stromen de vragen over de verandering binnen. De NS vervangt de aanhef ‘dames en heren’ in omroepberichten door ‘beste reizigers’. Volgens het COC doet het bedrijf mensen die zichzelf man noch vrouw voelen daar een groot plezier mee. Het is bovendien een kleine moeite en ‘niemand heeft er last van’, aldus het COC.

Trainbow, een club die binnen de NS streeft naar diversiteit, noemt het besluit ‘een grote symbolische waarde’.

Maar er zijn ook negatieve reacties. De PVV vindt bijvoorbeeld dat de NS ‘totaal de weg kwijt is’. ‘D66-gedram’, vindt de partij het besluit van de NS. De vervoerder kan zich beter richten op het op tijd laten rijden van de treinen, twitterde PVV-leider Geert Wilders vrijdagochtend. Ook heeft de partij Kamervragen over de zaak gesteld. De PVV wil onder meer weten wat er gebeurt met NS-personeel dat weigert mee te werken.

Wat D66’er NS-baas @rogervanboxtel wil doen voor de trein, wil zijn partij doen voor heel Nederland.

Verbod man/vrouw, alles genderneutraal. pic.twitter.com/wSKy1FOncm — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 28, 2017

PVV-Kamerlid Roy van Aalst vraagt de regering er bij de NS op aan te dringen ‘de verantwoordelijke D66-mutsen die dit bedacht hebben’ te ontslaan. Met het vrijgekomen geld kunnen dan echte problemen worden aangepakt, zoals de vele vertragingen van NS-treinen en mishandelingen van conducteurs.

Exacte cijfers over transgenders zijn wazig

Ook rijzen er vragen over voor hoeveel mensen genderneutraliteit nu daadwerkelijk van belang is. Aantallen daarover zijn moeilijk te geven. Kennisinstituut Movisie berekende in 2015 dat ongeveer een op de 250 mensen transgender is. De meesten daarvan zijn ‘geboren in het verkeerde lichaam’, dus mensen die zich man voelen maar het lichaam van een vrouw hebben, of andersom. Een minderheid van de transgenders voelt zich zowel man als vrouw, er tussenin of geen van beiden, maar daar zijn geen exacte cijfers over bekend.

Het besluit van de NS komt in navolging op een aankondiging van de gemeente Amsterdam, dat eerder deze week liet weten in de communicatie met inwoners meer rekening te gaan houden met mensen die genderneutraal taalgebruik wensen, zoals ‘beste bewoners’ of ‘beste Amsterdammer’.

Ook bij treinvervoerder Arriva wordt het ‘beste dames en heren’ mogelijk vervangen door ‘beste reiziger’. Naar aanleiding van het besluit van de NS gaat de vervoerder zich intern beraden op omroepen met genderneutraal taalgebruik.