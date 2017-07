Haarlemse flat ontruimd wegens explosiegevaar

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft vanmiddag zeker 24 woningen ontruimd in een flat in Haarlem. De dienst doet onderzoek naar mogelijke explosieven in het pand.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief >>

Een 27-jarige bewoner van de flat werd dinsdagavond gearresteerd. Hij wordt verdacht van wapenbezit.

De politie kreeg een melding dat de man mogelijk vuurwapens en explosieven bezat. Na een huiszoeking bleek de verdachte inderdaad vuurwapens te bezitten. De man woont in de Haarlemse buurt Schalkwijk. Hij heeft eerder psychiatrische hulp gehad, waarschijnlijk wordt hij opgenomen in een kliniek.

Bij politieonderzoek werd woensdagmiddag in de kelder van het flatgebouw materiaal aangetroffen dat mogelijk explosief is. Volgens de politie is het niet aannemelijk dat de verdachte plannen had voor een terroristische aanslag. De gevonden stoffen worden gecontroleerd tot ontploffing gebracht.