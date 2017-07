Hachchi (D66) te boeken als spreker voor 7.500 euro

Het omstreden oud-D66-Kamerlid Wassila Hachchi is vanaf vandaag te boeken als spreker. Via de Speakers Academy kost coach Hachchi 7.500 euro per lezing van 30 tot 60 minuten.

Hachchi (37) vertrok in januari 2016 – zonder medeweten van haar partijgenoten – naar de Verenigde Staten, waar ze als vrijwilliger aan de slag ging voor oud-presidentskandidaat Hillary Clinton. Maandenlang ontving ze wachtgeld, in totaal zo’n 18.000 euro, wat tot een storm van kritiek leidde.

Wassila Hachchi dook in december weer op met verhaal over vertrek uit Kamer. Lees meer >>

Focus op dialoog

In december kwam Hachchi met een boek over haar plotselinge vertrek. Ze verloor in de Tweede Kamer het vertrouwen in de politiek en voelde zich kwetsbaar, zo legt de voormalige politicus uit. De uitnodiging van Clintons campagneteam in de Verenigde Staten bood uitkomst.

Hachchi’s boodschap in haar boek – Listen, think, speak – zal ook centraal staan in haar lezingen: ze wil zich richten op ‘de dialoog’. Hachchi sprak onder meer voor de prestigieuze Ted Women-manifestatie in Amsterdam. Ook die lezing ging over het belang van dialoog in tijden van conflict, bijvoorbeeld tussen Israël en de Palestijnen.

Weinig boekingen vanwege prijs

Het AD bericht dat de vraagprijs van Hachchi veel hoger ligt dan gemiddeld. De gage van de meeste sprekers van de Speakers Academy ligt tussen de 2.000 en 5.000 euro. De voormalige D66-politicus is naar eigen zeggen meer waard, maar de organisatie is bereid te onderhandelen.

Een werknemer van Speakers Academy zegt dat de hoge gage niet in haar voordeel werkt. ‘Ik denk niet dat het ontzettend storm zal lopen. Dat komt niet door haar achtergrond, maar door de prijs die ze vraagt voor een lezing.’